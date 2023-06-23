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23 июня 2023 года 08:46
МФО при пролонгации займа стали навязывать платные услуги
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Валерий Матыцин/ТАСС
23 июня. FINMARKET.RU - Микрофинансовые организации (МФО) стали навязывать платные услуги при пролонгации займа. Такие случаи ЦБ выявил у отдельных игроков, заявили "Известиям" в регуляторе. В ряде микрофинансовых компаний уже после заключения договоров потребзайма физлицам предлагают услуги, но не дают им право выбора на их приобретение или отказ, говорится в письме регулятора участникам рынка от 7 июня. Так, при инициировании заемщиком изменений условий договора займа (допустим, его продления) в интерфейсе страницы на сайте или в мобильном приложении МФО интегрировано автоматическое согласие с его стороны на приобретение платных финпродуктов. Как указывает ЦБ, подобные действия отдельных игроков не в полной мере отвечают интересам граждан и приводят к нарушению либо ограничению их прав. Проставление кредитором отметок о согласии потребителя на оказание ему дополнительных платных услуг на этапах, отличных от процесса заключения договора потребительского займа, рассматривается Центробанком в качестве ненадлежащей практики, говорится в письме. Поэтому Банк России рекомендовал МФО исключить их. В ЦБ "Известиям" подтвердили отправку письма. Там заявили: в деятельности нескольких участников рынка микрофинансирования выявлены системные случаи навязывания клиентам дополнительных услуг на этапе пролонгации займа. С учетом требований Гражданского кодекса РФ и закона о защите прав потребителей такое поведение кредитора недопустимо. "С МФО, допустившими такие практики, Центробанк ведет адресную работу по корректировке бизнес-процессов. Превентивно всем игрокам рынка направлено письмо о недопустимости их использования", - подчеркнули в регуляторе.
Опубликовано Финмаркет
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