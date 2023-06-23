Правительство получит полномочия в области биологической безопасности

23 июня. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законотворческой деятельности поддержала инициативу Минздрава о новых полномочиях Белого дома в области биологической безопасности (поправки предлагается внести в профильный закон), пишут "Ведомости"

Минздрав предложил, чтобыразработало порядок формирования и ведения двух новых реестров: реестр товаров, необходимых для обеспечения биологической безопасности населения, и реестр предприятий, имеющих резерв мощностей для производства такой продукции.

Цель нововведений - обеспечить плановую работу по анализу и учету необходимой для обеспечения биобезопасности населения продукции, а также предприятий, производящих такую продукцию, говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его мнению, в первом реестре могут быть собраны лекарства, вакцины и другие медовары для оказания помощи в случае возникновения биологических угроз.

В реестр товаров для обеспечения биологической безопасности населения, по мнению гендиректора аналитической компании DSM Group Сергея Шуляка, могут войти несколько сотен позиций.

Согласно закону "О биологической безопасности", формированием и ведением перечней занимаются федеральные органы госвласти, но не уточняется, какие именно. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что реестр предприятий будет сформирован на основе данных, имеющихся в их распоряжении, что исключает разрешительный характер включения предприятий в данный реестр.