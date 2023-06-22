Компаниям обещают новые послабления корпоративных процедур

22 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило проект поправок к законам об АО и ООО, корректирующий порядок формирования совета директоров (наблюдательного совета) в компаниях. Речь идет о возможности замещать как кандидатов в члены этого органа управления во время подготовки к проведению общего собрания акционеров, так и членов совета директоров уже после избрания, пишет "Коммерсант"

Поправки потребовались для сохранения легитимности советов и обеспечения эффективности их работы. Из-за санкций работа части компаний была парализована, в том числе из-за ухода из набсоветов иностранных участников. Так, доля иностранцев в составе советов сократилась с 30% в 2021 году до 14% в 2022-м. В результате почти треть компаний обновили составы советов более чем наполовину.

Принятым в 2022 году законом советам директоров разрешили действовать в усеченном составе (не менее трех человек). Позже президент указом разрешил ряду российских компаний до конца 2023 года не учитывать голоса совладельцев из «недружественных» стран, а ЦБ рекомендовал не брать иностранцев в советы директоров.

Юристы отмечают системный характер предложенных поправок: создание понятного и оперативного механизма формирования органов управления в конечном счете повышает эффективность