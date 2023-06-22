НДС для апартаментов

22 июня. FINMARKET.RU - Для застройщиков, занимающихся возведением апартаментов, могут ввести. Госдума в первом чтении приняла соответствующий законопроект. Документ внесен правительством, поправки к нему должны быть готовы не позднее 4 июля этого года.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйства Светлана Разворотнева пояснила "Российской газете" , какие новации с точки зрения налогообложения недвижимости предлагаются.

"Во-первых, от НДС освобождаются застройщики, которые строят по договору долевого участия нежилые помещения, в том числе машиноместа и гаражи в многоквартирных жилых домах. И это логично. Ведь если они освобождены от НДС при строительстве иных помещений в жилом доме, то почему бы не предусмотреть и подземные паркинги. Они просто как-то изначально выпали из общей концепции. Но взамен лишили такой льготы строителей апартаментов. Это вторая новация законопроекта, на которую сразу обратили внимание", - прокомментировала она.

"Это изменение в первую очередь затрагивает застройщиков, а не покупателей, - рассказала "РГ" партнер, региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова. Рыночная стоимость апартаментов определяется исходя из спроса и предложения, а не конкретных налоговых ставок. Таким образом, застройщики могут принять решение включить стоимость НДС в конечную цену апартаментов или понести эти издержки самостоятельно, в зависимости от конкретной бизнес-модели и условий рынка".

Однако, по словам Разворотневой, это поставит крест на строительстве апартаментов под видом жилья. "Потому что их строить и покупать будет невыгодно, - уверена она. - Сейчас разница в цене между квартирами и апартаментами примерно 15 процентов, а теперь еще добавится НДС на застройщика. Хотя и декларируется, что он будет облагаться не на оборот, а на прибыль компании. Тем не менее, это отразится на разнице в цене. Добавьте к этому повышенные платежи за коммунальные услуги, за дополнительные налоги, которые ложатся на собственников апартаментов. Поэтому интерес к их строительству может ослабнуть. Насколько мне известно, в Москве уже перестали выдавать разрешение на строительство апарт-комплексов. Хотя в других регионах они активно продолжают возводиться".

Разворотнева убеждена, что естественным путем должны "отмирать" те многофункциональные центры, которые сдаются под видом жилья. " Они никогда не будут признаны жилой недвижимостью, но это не означает, то они должны быть приравнены к промышленным зданиям и сооружениям. И нужно разбираться с теми апартаментами, что уже построены и люди там купили жилье", - уверена она.