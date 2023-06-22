Согласие заемщиков на допуслуги оформят отдельным заявлением

22 июня. FINMARKET.RU - Банкам и МФО будет запрещено проставлять в договорах отметки о согласии заемщика на получение допуслуг, работ и товаров. Также не допускается выражения кредитором согласия за клиента в любом ином виде, следует из поправок ко второму чтению законопроекта о полной стоимости кредита, внесенных Банком России, с которыми ознакомились "Известия"

В законопроекте предусматривается два вида получения согласия заемщика на платные довески к заемным средствам. Первый - если их предоставление - это фактическое условие для получения кредита (займа). Как правило, это касается страховок. В этом случае согласие должно быть оформлено в заявлении на кредит (заем) с перечислением всех этих дополнительных опций.

Второй - если заемщик согласен приобрести вместе с кредитом любые другие платные услуги (товары, работы), то это нужно будет оформлять отдельным заявлением.

В законопроекте уточняется: в обоих случаяхи МФО будут обязаны указать в заявлениях "стоимость дополнительной услуги (выполнения работы, приобретения товара), предлагаемой за отдельную плату". Кроме того, они должны будут предоставить возможность заемщику согласиться или отказаться от того, что ему хотят продать "в нагрузку".

Как пояснили "Известиям" в пресс-службе Центробанка, из поступающих регулятору обращений следует, "что ряд кредиторов не исполняют требование, обязывающее обеспечить возможность заемщику согласиться или отказаться от оказания ему платных дополнительных услуг к кредитам и займам". "Мы также видим случаи, когда кредиторы не доводят до заемщиков информацию о возможности отказаться от таких услуг, - рассказали изданию в ЦБ. - В связи с этим законопроект ужесточает запрет на проставление кредитором отметок о согласии либо выражение за заемщика согласия в ином виде на оказание ему дополнительных услуг".

По мнению регулятора, изменения позволят человеку сделать осознанный выбор. В ЦБ также заявили, что будут проверять, как исполняется эта норма, в том числе с помощью "контрольных закупок".

Эксперты отметили важность того, что регулятор хочет законодательно закрепить такие правила, это даст ему больше полномочий наказывать финорганизации, навязывающие допуслуги к кредитам и займам.