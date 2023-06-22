В РФ создадут единое приложение для поиска электрозаправок

22 июня. FINMARKET.RU - Правительство России прорабатывает создание единого приложения - агрегатора заправок для электромобилей (ЭЗС). Об этом "Ведомостям" рассказал замминистра экономического развития Максим Колесников. По его словам, такой сервис должен появиться до конца года.

"При постоянном использовании электрокара сталкиваешься с тем, что у каждого производителя есть свое. Есть "Энергия Москвы" (московского департамента транспорта), но не все зарядные станции включены в это приложение. Есть свое у Evolute (производитель электрокаров), Sitronics, Zevs (устанавливают ЭЗС) и др. Это создает определенный дискомфорт пользователю, особенно если ты ездишь по разным регионам", - отметил Колесников.

По его словам, Минэнерго поручено проработать с крупными агрегаторами - "Яндексом" и другими - возможность появления единого решения. Оно позволит использовать одно приложение без ущерба для экономики инвесторов в зарядную инфраструктуру, считает замминистра.

Скорее всего, за основу для общероссийского агрегатора электрозаправок будет взято какое-то из уже имеющихся на рынке решений. Это позволит сократить сроки разработки, поясняет Колесников. Предполагается, что каждая зарядная станция будет передавать по API (свод правил для обмена данными разными программами) информацию единому агрегатору. Финальных решений о том, кто будет разрабатывать единое приложение и управлять им, пока нет, добавил Колесников.

Подготовка предложений по такому сервису есть в непубличной версии перечня мер дополнительной поддержки электротранспорта, утвержденных 27 апреля 2023 г. премьером Михаилом Мишустиным. Этот документ есть у "Ведомостей". В нем приложение обозначено как "единый информационный сервис с картой размещения зарядных станций для электромобилей". По идее правительства, сервис должен включать в себя статистические и технические данные о текущем состоянии электрозаправок и позволять пользователям их бронировать.

Ответственными за подготовку предложений по сервису обозначены Минэнерго, Минцифры и Минэкономразвития, доклад в правительство ожидался 16 мая. Минэнерго совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) представили в правительство соответствующие предложения, они находятся в проработке, подтвердил "Ведомостям" представитель пресс-службы правительства.