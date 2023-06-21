Ведомствам разработают упрощенную процедуру закупок софта

21 июня. FINMARKET.RU - Для ведомств разработают упрощенный порядок закупок программных продуктов с государственного маркетплейса IT-сервисов и приложений "Госмаркет". Соответствующий законопроект сейчас разрабатывает Минфин, рассказал "Ведомостям" представитель министерства. С введением такого механизма процедураможет сократиться с нескольких месяцев до 3-4 дней, уточнил изданию директор ФКУ "Гостех" Василий Слышкин.

"Такие закупки предлагается проводить путем запроса котировок (самый короткий конкурентный способ закупки, до шести календарных дней) без ограничений предельной цены одного контракта и годового объема таких закупок, а также закупки у единственного поставщика в действующих электронных магазинах на электронных площадках", - сообщил представитель Минфина. В последнем случае цена одной закупки ПО не должна превышать 50 млн руб., а годовой объем - 200 млн руб., уточнил он.

Сейчас ведется работа над совершенствованием закона № 44-ФЗ "О контрактной системе..." (регулирует закупки ведомств), рассказал Слышкин. "Мы хотим, чтобы облачные сервисы, которые будут размещаться на платформе ["Госмаркет"] либо на соответствующих мощностях, госзаказчик мог выбрать из каталога и получить доступ на третий-четвертый день", - отметил он на сессии конференции Цифровой индустрии промышленной России (ЦИПР-2023).

"Госмаркет" должны ввести в эксплуатацию до 31 декабря 2023 г., следует из распоряжения правительства. Полноценное функционирование платформы планируется обеспечить с 2024 г. Как пояснил представитель Минцифры, приобретать на "Госмаркете" IT-решения смогут пользователи "Гостеха" - федеральные и региональные органы власти. Они будут использовать их в том числе при создании своих государственных информсистем на "Гостехе", уточнил он.

Поправки в ФЗ-44 - фактически еще одна мера поддержки ИТ-отрасли, которая ускоряет закупки ПО у бизнеса, закупку ПО федеральными и региональными ведомствами через "Госмаркет", сказал "Ведомостям" представитель правительства. В результате государственные информационные системы будут проектироваться в более сжатые сроки, что позволит быстрее выводить государственные цифровые сервисы для граждан и бизнеса, добавил он.