В России планируют субсидировать аренду жилья молодежью

21 июня. FINMARKET.RU - В России планируют запустить программу, стимулирующую молодежь к накоплению первоначального взноса по ипотеке. Для этого людям в возрасте до 35 лет будут компенсировать 50% платы за арендное, сообщили "Известиям" в Минстрое. Обязательным условием субсидирования станет именно параллельное накопление на покупку своего жилья в новостройке.

Анонсировать подробности новой меры планируется в течение ближайших пары месяцев, сказал "Известиям" замглавы министерства Никита Стасишин. Ведомство разрабатывает программу совместно с ДОМ.РФ и Росмолодежью. Потенциально она сможет охватить 310 тыс. человек ежегодно, сообщили в Минстрое. Сроки ее старта пока не называются. Никита Стасишин назвал инициативу интересным механизмом. "По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья - до момента накопления на первоначальный взнос", - рассказал он.

Предложения по реализации дополнительных программ для молодежи разрабатываются по поручению Владимира Путина по итогам заседания Госсовета РФ в январе 2023 года, сказала "Известиям" управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

Комплексная программа позволит не только накопить в течение достаточно короткого периода (от 1,5 года) на собственное жилье, но и дополнительно подготовит молодых граждан к надлежащему исполнению обязательств по будущему кредиту, окажет положительный эффект на их платежную дисциплину, отметили в Минстрое.

В ведомстве считают, что целевая аудитория - люди 23-27 лет, те, кто закончил институт, начал работать, хочет создавать семью. По словам Никиты Стасишина, программа должна быть эффективна для граждан, но при этом не потребует существенных затрат бюджета.

Сегодня, по данным "Авито Недвижимости", средняя стоимость арендного жилья по России составляет 25 тыс. рублей в месяц.