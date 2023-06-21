Спрос на склады продолжает расти

21 июня. FINMARKET.RU - С начала нынешнего года в России было введено в эксплуатацию лишь около 700 тысяч кв. м складских площадей, рассказал на конференции региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости, земли NF Group Константин Фомиченко. За 2022 год в целом, для сравнения, было построено около 3,5 млн кв. м, и это стало рекордным значением с 2015 года, пишет "Российская газета" . Нынешняя ситуация - отголоски прошлого года, когда новый девелопмент был совсем незначителен - новые сделки закрывались только по вторичным площадям, пояснил эксперт. Однако рекордные показатели, скорее всего, вернутся в следующем году, считает он, посколькунасейчас очень высокий: объем сделок за полугодие практически равен объему сделок за весь прошлый год. По этому показателю может быть превышен рекорд 2021 года.

Объем свободных площадей снижается. В Москве он достиг 0,7%, в Санкт-Петербурге - 1,7%, в других городах в среднем 1,5% (к примеру, в Ростове-на-Дону он равен 4%, в Челябинске, Уфе, Красноярске, Перми, Хабаровске - около нуля). При этом спрос на склады все больше смещается в регионы.

Уходит в прошлое явление субаренды - арендаторы либо стали вновь использовать эти площади сами, либо отказались от них. При уходе арендаторов, отметил Фомиченко, новые договоры аренды подписываются уже за 3-6 месяцев до освобождения складов, на рынок эти площади не успевают выйти.

Основной спрос идет, по-прежнему, со стороны онлайн-торговли. Наращивают долю компании-дистрибьюторы. В прошлые годы крупные западные производители имели прямые каналы поставок товаров, сейчас дистрибьюторы как более гибкие компании забирают на себя большие объемы поставок, пояснил Фомиченко.

В целом, как подсчитали для "Российской газеты" эксперты "Авито Недвижимость", за год средняя стоимость складов в России выросла на 71%, в то время как цена аренды упала на 23% (учитывались помещения разного масштаба, вплоть до кладовок в жилых комплексах). В 24-х из 33 крупных городов России, исследованных компанией, за год вырос спрос на покупку складских помещений. Самая впечатляющая динамика у Кирова (+250%), Волгограда (+150%), Калининграда (+141%), Сочи (+118%) и Ростова-на-Дону (+84%). Сильнее всего интерес к складам снизился в Рязани (-45%), Ижевске (-37%), Ставрополе (-26%) и Самаре (-20%).