ЦБ увеличит выпуск инвестмонет

21 июня. FINMARKET.RU -в этом году нараститинвестиционных монет из золота и серебра. Если в 2022-м их тираж был 905 тыс. штук (в 2021-м - почти 957 тыс.), то в этом году он составит до 1,45 млн штук, сообщили "Известиям" в регуляторе. Банк России выпустит шесть видов: "Золотой червонец" и "Георгий Победоносец" различного номинала.

Потребность в инвестиционных монетах из драгметаллов у распространителей (банки и Гознак) остается на стабильном уровне, отметили в ЦБ. Они передаются кредитным организациям в соответствии с их заявками в течение года - по мере изготовления, добавил регулятор.

Всего ЦБ заключил соглашения о распространении памятных и инвестиционных монет со 121 финансовой организацией. Совершить покупку можно почти в любом крупном банке.

В кредитных организациях подтвердили, что спрос на такой инструмент сбережений вырос. Он наряду с золотом стал защитным активом на фоне сложностей с вложениями в доллары и евро. Эксперты же считают, что спрос наблизок к насыщению, он может упасть на фоне эффекта высокой базы прошлого года и снижения геополитических рисков.

Как подсчитали "Известия", изучив предложения кредитных организаций, цены на инвестиционные монеты начинаются от 2,9 тыс. рублей и доходят до 194 тыс. за штуку. Стоимость зависит от металла, массы и номинала.

В Ассоциации банков России (АБР) назвали недостаточным рост объемов выпуска инвестмонет для насыщения рынка. Ранее вложения в них не пользовались особой популярностью, потому что население и бизнес привыкли хранить сбережения в долларах и евро, отметил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

ЦБ должен изменить модель работы с инвестиционными монетами и перейти от планово-распределительной к рыночной системе, которая подразумевает удовлетворение всех заявок, считает он. Обычно банки понимают, что регулятор значительно не увеличит чеканку, поэтому не запрашивают у него слишком много, хотя спрос со стороны населения есть.