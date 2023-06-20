Кто поможет России стать технологически суверенной

20 июня. FINMARKET.RU - России потребуется 1 млн специалистов в ближайшие пять лет для того, чтобы достичь технологического суверенитета, заявила вице-премьер Татьяна Голикова 16 июня на ПМЭФ-2023. По ее словам, достижение цели потребует также развития системы образования и пересмотра подхода к профессиональной ориентации, повышения минимального размера оплаты труда и вытекающего из него роста зарплат, а также увеличения производительности работы.

Эксперты назвали строителей технологического суверенитета, пишут "Ведомости".

Привлечь 1 млн кадров в течение пяти лет - вполне достижимый результат, считает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Анохина. Из 2,7 млн безработных 20% имеют высшее образование, напомнила она. "Уход с российского рынка большого количества зарубежных компаний также обусловливает наличие высвобожденных специалистов, часто имеющих значительный потенциал в уровне компетенции", - добавила эксперт.

В отраслевом разрезе существенный прирост спроса прогнозируется в отраслях, где задействованы квалифицированные рабочие: обрабатывающие производства, промышленно-производственный сектор, строительство, сообщил представитель Минтруда. С учетом этого еще в 2021 году был изменен формат обучения по нацпроекту "Демография" — оно стало напрямую привязано к трудоустройству, уточнили в ведомстве.