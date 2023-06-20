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20 июня 2023 года 09:10
В Госдуму внесен законопроект об определении экономических преступлений
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Cергей Бобылев/ТАСС
20 июня. FINMARKET.RU - Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, закрепляющий в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) определение преступлений в сфере предпринимательской деятельности, пишет "Коммерсант". Пока относительно этого понятия существует правовая неопределенность. В пояснительной записке к проекту сказано, что следственные органы и суды "испытывают определенные сложности при разграничении" преступлений, совершенных в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью и не связанных с ней. Согласно законопроекту, преступлениями в сфере предпринимательской деятельности предлагается считать те, что совершены ИП или членом органа управления коммерческой организации при осуществлении "самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг" (или иной экономической деятельности, если речь идет о компании). В случае с ИП под определение подпадают также действия, связанные с управлением принадлежащим предприятию имуществом. Эксперты сомневаются в успехе инициативы, считая необходимым более комплексный подход и изменение правоприменительной практики.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, бизнес, преступления, законопроект
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