Доходы бюджета от САРов вырастут в геометрической прогрессии, прогнозируют в Минэкономразвития

20 июня. FINMARKET.RU - Активный переезд компаний в российские офшоры - специальные административные районы (САР) на острове Октябрьский в Калининграде и острове Русский во Владивостоке - обеспечит рост налоговых поступлений от них "в геометрической прогрессии". Основным источником станут налоги на дивиденды международных холдингов, которые сменили корпоративную прописку из-за санкций. Такой прогноз в разговоре с "Ведомостями" высказал первый замминистра экономического развития Илья Торосов в кулуарах петербургского форума.

Как напомнил Торосов, у механизма САРов есть две концептуальные идеи: создание института с уникальным для России корпоративным и налоговым правом с рядом преференций, а также конкуренция с другими офшорными иностранными юрисдикциями. При этом Минэкономразвития не видит рисков создания серой зоны в специальных районах, которая может использоваться компаниями для ухода от налогов, - инструмент, напротив, создает потенциал для увеличения доходов регионального и федерального бюджетов.

По словам Торосова, в прошлом году от двух САРов в Калининграде и Владивостоке в консолидированный бюджет поступило несколько менее 5 млрд руб.

Первый замминистра пояснил, чтодля бюджета и для регионов от компаний в САРах будут расти, когда переезд из одной юрисдикцию в другую будет документально оформлен и когда начнется распределение дивидендов. Кроме того, у резидентов со статусом международных холдинговых компаний для получения налоговых льгот есть обязательства по инвестициям в 300 млн руб. и минимальному штату сотрудников. Это будет еще одним источником доходов, пояснил Торосов.

На текущий момент в САРах зарегистрировано 211 компаний, отметил Торосов. За прошлый год впереехало 83 компании (в 3 раза больше, чем в 2021 г.)., за первую половину этого года еще 74, указал он.