ЦБ выступает за передачу банкам персональной информации абонентов

19 июня. FINMARKET.RU -РФ обсуждает с банками, операторами связи и силовыми структурами расширение поправок к ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", который предполагает запуск государственной системы обмена данными между банками и операторами связи, рассказали "Коммерсанту" три собеседника на рынке IT и телекоммуникаций.

Проект поправок об обмене данными между операторами связи и банками был внесен в Госдуму еще в 2018 году группой депутатов. Инициатива не прошла дальше первого чтения в 2019 году, но в 2022 году власти вернулись к доработке инициативы. Сейчас предполагается, что обмен данными будет идти через Единую информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС ПСА), оператором которой выступает подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр.

ЦБ предлагает обязать операторов связи передавать в систему ЕИС ПСА в том числе персональныеабонентов. В текущей версии проекта речь идет только о данных о замене сим-карты, мобильного устройства и другой технической информации, уточнил источник на рынке связи. Обсуждение вопроса, по его словам, проходило в начале июня, однако против идеи выступили ФСБ и операторы, аргументируя это рисками сохранения конфиденциальности данных: "Из-за разногласий рассмотрение проекта Госдумой может быть отложено на осень".