Компании заплатят штрафы за неверные данные о выбросах парниковых газов

19 июня. FINMARKET.RU - Компаниям, которые не предоставляют, задерживают или дают неверные данные в отчетах о выбросах парниковых газов, с 1 июля 2025 года будет грозить административная ответственность. Закон об этом публикует "Российская газета"

Как рассказала "РГ" глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сейчас эта обязанность добровольная, потому нельзя сказать, есть ли вообще проблема с предоставлением отчетов.

"Те, кто считает себя по настоящему ответственными и готовы заявить о своих достижениях, уже это делают. Достаточно много таких компаний. Сейчас ввели такую вынуждающую меру", - сказала она. Но за любым обязывающим документом должен быть контроль, добавляет Радионова. Наступят штрафные санкции к каждой организации, которая не будет выполнять правила.

Закон предусматриваетот 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 до 150 тысяч - для предпринимателей, от 150 до 500 тысяч - для юрлиц При этом, как отметила Радионова, Росприроднадзор будет проверять все отчеты на достоверность. "В том числе по нашим документам Минэкономразвития будет проводить окончательные расчеты по платежам и по всему, что связано с оборотом углеродных единиц", - добавила Радионова.