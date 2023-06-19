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19 июня 2023 года 08:47
Институт бизнес-омбудсмена предлагают реформировать
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Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС
19 июня. FINMARKET.RU - В России предложили вместо должности бизнес-омбудсмена при президенте создать национальный координационный центр по защите прав предпринимателей. Главу же наблюдательного совета центра хотят сделать спецпредставителем главы государства по защите прав бизнеса. Инициативу о национальном координационном центре разработали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), пишут "Ведомости". Согласно законопроекту РСПП, национальный координационный центр по защите прав предпринимателей должен работать в форме автономной некоммерческой организации (АНО). В состав его учредителей предлагается включить объединения предпринимателей, а также Россию "в лице федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством по согласованию с президентом". В национальном центре должен быть сформирован наблюдательный совет, куда войдут представители органов госвласти и бизнес-объединений. Именно набсовет по задумке РСПП вносит на рассмотрение собрания учредителей кандидатуру гендиректора центра, принимает решения о назначении "общественных представителей". Набсовет рассматривает и обобщает предложения по устранению "системных проблем" в регулировании деятельности предпринимателей, устанавливает порядок подачи и рассмотрения жалоб бизнеса, утверждает доклад президенту о работе национального центра. Набсовет, в том числе его председатель, утверждается президентом на пять лет, одно и то же лицо не может быть председателем более двух сроков подряд - как сейчас бизнес-омбудсмен. В свою очередь, председатель набсовета должен быть по задумке РСПП спецпредставителем президента по защите прав предпринимателей. РСПП не только разработал законопроект, но и передал в Кремль свои предложения по реформированию института бизнес-омбудсмена, которые, по сути, повторяют положения разработанного законопроекта. Глава РСПП Александр Шохин. заявил "Ведомостям", что в РСПП предлагают изменение статуса бизнес-омбудсмена: вместо чиновника и его аппарата создать негосударственную организацию с участием РФ. По его словам, сейчас есть несколько структур, которые занимаются защитой прав предпринимателей, функции которых дублируются. Бизнес-омбудсмен Борис Титов сказал изданию, что институту уполномоченного по защите прав предпринимателей нельзя терять статус государственного института и полномочия, которые даны соответствующим федеральным законом. Он не согласен с тем, что создание отдельной АНО повысит статус защитника прав предпринимателей.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, бизнес, уполномоченный, предложение
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Istina 19.06.2023
Определитесь, наконец, в формах взаимодействия с гражданами, которые приносят доход бизнесу, предпринимателям. Независимо от того, чьи интересы прямо и косвенно защищают "институты" уполномоченных разных прав, в результате конституционные права, свободы и законные интересы граждан не защищаются. Мгновенно, профессионально, и без пролонгированных рисков от бизнеса и предпринимательства, которых сопровождают государство - через исполнительную власть, законодательную власть, надзор, суды Российской Федерации.
Istina 19.06.2023
Следует перестать формировать связанные интересы в структуры повсеместной выгоды. Не противопоставляйте бизнес, предпринимательство гражданам. Следует снять все послабления, отменить непрозрачность деятельности хозяйствующих субъектов, прекратить неравенство в отношениях граждан и юридических лиц на рынках Российской Федерации.
Istina 19.06.2023
Следует перестать создавать параллельные структуры под одни и те же сущности. Займитесь, наконец, защитой прав граждан в сфере действия бизнеса, предпринимательства и т.п Бизнес, предпринимательство не имеют смысла без граждан, Покупателей, приобретателей результатов бизнеса, предпринимательства.
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