Институт бизнес-омбудсмена предлагают реформировать

19 июня. FINMARKET.RU - В России предложили вместо должности бизнес-омбудсмена при президенте создать национальный координационный центр по защите прав предпринимателей. Главу же наблюдательного совета центра хотят сделать спецпредставителем главы государства по защите прав бизнеса. Инициативу о национальном координационном центре разработали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), пишут "Ведомости"

Согласно законопроекту РСПП, национальный координационный центр по защите прав предпринимателей должен работать в форме автономной некоммерческой организации (АНО). В состав его учредителей предлагается включить объединения предпринимателей, а также Россию "в лице федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством по согласованию с президентом".

В национальном центре должен быть сформирован наблюдательный совет, куда войдут представители органов госвласти и бизнес-объединений. Именно набсовет по задумке РСПП вносит на рассмотрение собрания учредителей кандидатуру гендиректора центра, принимает решения о назначении "общественных представителей". Набсовет рассматривает и обобщает предложения по устранению "системных проблем" в регулировании деятельности предпринимателей, устанавливает порядок подачи и рассмотрения жалоб бизнеса, утверждает доклад президенту о работе национального центра.

Набсовет, в том числе его председатель, утверждается президентом на пять лет, одно и то же лицо не может быть председателем более двух сроков подряд - как сейчас бизнес-омбудсмен. В свою очередь, председатель набсовета должен быть по задумке РСПП спецпредставителем президента по защите прав предпринимателей.

РСПП не только разработал законопроект, но и передал в Кремль свои предложения по реформированию института бизнес-омбудсмена, которые, по сути, повторяют положения разработанного законопроекта.

Глава РСПП Александр Шохин. заявил "Ведомостям", что в РСПП предлагают изменение статуса бизнес-омбудсмена: вместо чиновника и его аппарата создать негосударственную организацию с участием РФ. По его словам, сейчас есть несколько структур, которые занимаются защитой прав предпринимателей, функции которых дублируются.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сказал изданию, что институту уполномоченного по защите прав предпринимателей нельзя терять статус государственного института и полномочия, которые даны соответствующим федеральным законом. Он не согласен с тем, что создание отдельной АНО повысит статус защитника прав предпринимателей.