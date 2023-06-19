На Первомай россияне будут отдыхать четыре дня

19 июня. FINMARKET.RU - Ежегодно в середине летапубликует проект постановления, в котором отражается график выходных и праздничных дней на следующий год с учетом переносов. Обычно это делается для того, чтобы не дробить рабочую неделю и по возможности удлинить праздничные дни.

Как рассказал "Известиям" на полях ПМЭФ глава Минтруда Антон Котяков, совершенно точно в 2024-м на 23 Февраля и 8 Марта придется по три выходных дня. Дело в том, что оба праздника выпадают на пятницу. "А на майские будет два периода - на 1 Мая и 9 Мая. Причем в этом году 1 Мая выпадает на среду", - отметил Котяков.

Поэтому если бы не было переносов, то празднование Первомая ограничилось одним днем в середине недели. Но в Минтруде, как отметил Котяков, "концентрируют майские так, чтобы было удобно гражданам".

Подготовленным ведомством проектом предусматривается, что два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных - одного с 27 апреля (суббота), а второй день планируется позаимствовать у ноябрьских праздников, уточнили в Минтруде. Таким образом, на Первомай мы будем отдыхать четыре дня подряд, начнем 28 апреля, а на работу выйдем 2 мая. Правда, предшествующая неделя будет шестидневной.

По словам главы Минтруда, ведомство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы по-прежнему обеспечить полноценные новогодние каникулы. "У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократитьна Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо, - отметил министр. - Сейчас пытаемся это сделать".

Действительно, депутаты и общественники постоянно призывают увеличить майские праздники за счет новогодних каникул. Но, по мнению опрошенных "Известиями" экспертов, нынешний формат праздников менять всё же не стоит.