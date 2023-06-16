Медиарейтинг банков за май 2023 года

В мае 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место в рейтинге занял Россельхозбанк, показатели которого выросли более чем на 50% по сравнению с предыдущим месяцем.

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 45 725 упоминаний (45 386 в апреле). Вторую позицию занял ВТБ - 25 101 упоминание (26 435 в апреле), за ним следует Россельхозбанк - 14 768 упоминаний (9 735 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 8,2% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял почти 14%, заметность Россельхозбанка выросла на 75,6% по сравнению с апрелем.

В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 262,4 млн (+18,4%, 221,7 млн в апреле). На втором месте - ВТБ с результатом 253 млн, показатель охватов снизился на 3,4% (261,9 млн в апреле). Третью строчку занял Россельхозбанк, по сравнению с предыдущим периодом его показатели выросли на 33% - до 177,6 млн (133,5 млн в апреле).

Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в мае стало открытие первого регионального отделения на территории Крымского полуострова. В начале месяца состоялось торжественное открытие в Ялте, а 15 мая Сбербанк презентовал еще одно отделение в Севастополе. Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников заявил о планах открытия офисов во всех крупных городах полуострова. В частности в скором времени ожидается открытие офисов в Керчи, Евпатории и Симферополе.

Также в мае Сбербанк опубликовал финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2023 года в усеченном виде. Банк получил близкую к рекордной за квартал прибыль в размере 357,2 млрд рублей. Показатели аналогичного периода прошлого года банк не раскрывает. Финансовый результат за первые три месяца на 4% превысил консенсус-прогноз аналитиков и на 32% - результат за весь прошлый кризисный год. После публикации отчетности обыкновенные акции Сбербанка выросли на 1,71% до 234,49 руб.

Другим заметным событием стало предотвращением Сбербанком массовой фишинговой атаки - рассылки электронных писем сотрудникам банка с приглашением посетить военкомат для "уточнения персональных данных". В рассылке содержался вредоносный файл (вирус), при открытии которого мог возникнуть риск заражения всей IT-инфраструктуры банка. Сбербанк не исключает, что подобной фишинговой атаке могут быть подвергнуты другие организации или частные лица.

В медиаполе ВТБ также заметное место занимали новости о борьбе с мошенничеством в банковской сфере. Банк столкнулся с новым способом обмана клиентов: злоумышленники звонят через мессенджеры по видеосвязи, представляясь сотрудниками банка и имитируя работу в офисе. После этого мошенники отрабатывают стандартные схемы: убеждают оформить кредитную заявку, сменить доверенный номер телефона, перевести деньги на "безопасный счет", обновить банковское приложение и др.

Также в мае ВТБ сообщил, что клиенты банка стали значительно чаще пользоваться банкоматами присоединенных банков - за три месяца совокупный оборот наличных в них вырос на 21%. Оборот наличных в АТМ "Открытия" вырос в 3,5 раза, в РНКБ - в 2,5 раза. В сети ВТБ еженедельный оборот по картам "Открытия" вырос на 65%, по картам РНКБ - более чем в 8 раз. Наиболее востребованная операция - пополнение карты, еженедельные обороты по ней выросли в 7 раз. Руководитель департамента розничных продаж ВТБ Василий Палаткин назвал это стратегически важным достижением для банка. Банк ранее был представлен преимущественно в крупных городах, а теперь инфраструктура для пользователей расширилась на региональные центры и в Крыму.

Важным событием в информационном поле ВТБ стала новость о вхождении банка в состав консорциума по покупке доли в "Яндексе", об этом журналистам сообщил глава ВТБ Андрей Костин. "ВТБ заинтересован в покупке доли в российском "Яндексе" в составе консорциума, подал соответствующую заявку, однако финальное решение о вхождении банка в сделку будет приниматься по итогам переговоров о доле, сумме и других условиях", - говорится в сообщении банка. Имена других участников не раскрываются. Значительная доля упоминаний Россельхозбанка в СМИ связана с новостями вокруг продления "зерновой сделки". Присоединение банка к системе SWIFT стало одним из ключевых требований российской стороны. Сделка была временно продлена на два месяца, однако переговоры вокруг нее продолжаются. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о достижении предварительных договоренностях по гарантиям Россельхозбанку: "прорабатываются варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT".

Минэкономразвития и Россельхозбанк в мае запустили совместную программу поддержки предприятий агропромышленного комплекса. Программа будет реализована на базе сети региональных государственных центров поддержки предпринимательства "Мой бизнес" и экосистемы "Свое" для предприятий АПК от Россельхозбанка. Российские агропредприятия и агропредприниматели смогут в рамках программы представить свою продукцию на крупнейших аграрных маркетплейсах "Свое фермерство" и "Свое родное".

Также в мае Россельхозбанк выпустил бизнес-карту на базе платежной системы "МИР". Теперь представители МСБ и микробизнеса получат удобный способ оплаты без комиссии в любое время от надежного российского банка и проверенной отечественной платежной системы. Бизнес-карту можно добавить в приложение МИР Pay и бесконтактно оплачивать любые расходы юридических лиц. Она позволяет оперативно бронировать и оплачивать билеты, гостиницы, трансфер в командировках, страховки, топливо на АЗС, представительские и хозяйственные расходы.

Название Упоминания в СМИ, май 2023 Упоминания в СМИ, апрель 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 45 725 45 386 0,7 2 ВТБ 25 101 26 435 -5,0 3 Россельхозбанк 14 768 9 735 51,7 4 ФК Открытие 10 161 10 570 -3,9 5 Тинькофф Банк 7 986 6 785 17,7 6 Газпромбанк 6 432 7 393 -13,0 7 Промсвязьбанк 6 177 5 847 5,6 8 Альфа-банк 5 320 5 626 -5,4 9 МТС Банк 3 904 2 581 51,3 10 Росбанк 3 477 2 553 36,2 11 Совкомбанк 3 093 3 018 2,5 12 Банк УРАЛСИБ 3 019 2 733 10,5 13 Райффайзенбанк 2 494 2 091 19,3 14 Банк ДОМ.РФ 2 161 2 161 0,0 15 Московский Кредитный Банк 2 146 1 962 9,4 16 Росгосстрах Банк 1 952 1 467 33,1 17 Банк Санкт-Петербург 1 951 1 188 64,2 18 Банк Синара 1 812 2 251 -19,5 19 Почта банк 1 756 1 785 -1,6 20 Банк ЗЕНИТ 1 230 1 319 -6,7 21 УБРиР 1 181 731 61,6 22 Примсоцбанк 1 148 661 73,7 23 Банк Русский Стандарт 1 070 757 41,3 24 РНКБ 1 028 1 029 -0,1 25 Новикомбанк 993 749 32,6 26 ВБРР 837 285 193,7 27 АКБ "Металлинвестбанк" 789 227 247,6 28 МСП Банк 773 1 150 -32,8 29 ХКФ Банк 747 650 14,9 30 ББР Банк 736 246 199,2 31 КБ "Центр-инвест" 643 686 -6,3 32 Дальневосточный банк 628 1 550 -59,5 33 Ренессанс Кредит 625 570 -9,6 34 Банк ТРАСТ 579 818 -29,2 35 Абсолют Банк 567 425 33,4 36 Азиатско-Тихоокеанский Банк 554 444 24,8 37 Банк Левобережный 523 426 22,8 38 Транскапиталбанк 492 426 15,5 39 Фора-Банк 490 78 528,2 40 Ак Барс Банк 489 497 -1,6 41 ОТП Банк 480 312 53,8 42 Севергазбанк 478 208 129,8 43 Ситибанк 455 248 83,5 44 Банк БКФ 369 193 91,2 45 ЮниКредит Банк 345 315 9,5 46 Росэксимбанк 317 323 -1,9 47 Алмазэргиэнбанк 312 515 -39,4 48 Нордеа Банк 267 147 81,6 49 АБ "Россия" 258 245 5,3 50 Банк "Кубань Кредит" 258 462 -44,2

Название Индекс заметности, май 2023 Индекс заметности, апрель 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 7 445 284 6 880 307 8,2 2 ВТБ 3 328 525 3 857 739 -13,7 3 Россельхозбанк 2 153 763 1 226 413 75,6 4 ФК Открытие 1 142 439 1 283 250 -11,0 5 Промсвязьбанк 991 963 985 036 0,7 6 Тинькофф Банк 957 024 774 644 23,5 7 Альфа-Банк 811 238 752 064 7,9 8 Газпромбанк 695 605 775 600 -10,3 9 Райффайзенбанк 578 598 349 642 65,5 10 Банк УРАЛСИБ 555 112 448 285 23,8 11 Росбанк 432 321 258 948 67,0 12 Совкомбанк 425 626 377 242 12,8 13 Банк Синара 355 684 376 012 -5,4 14 Банк Санкт-Петербург 326 556 186 542 75,13 15 МТС Банк 324 674 193 298 68,0 16 Банк ДОМ.РФ 322 287 310 533 3,8/td> 17 Росгосстрахбанк 269 642 231 902 16,3 18 РНКБ Банк 233 992 238 713 -2,0 19 Почта банк 204 490 193 927 5,4 20 Московский Кредитный Банк 191 220 126 271 51,4 21 УБРиР 171 658 109 232 57,1 22 Банк ТРАСТ 142 078 294 627 -51,8 23 КБ "Центр-Инвест" 135 414 152 032 -10,9 24 Банк Русский Стандарт 132 096 118 851 11,1 25 Банк БКФ 112 573 51 044 120,5 26 Новикомбанк 107 221 67 164 59,6 27 МСП Банк 105 432 174 863 -39,7 28 Банк ЗЕНИТ 94 985 64 995 46,1 29 АКБ "Металлинвестбанк" 87 090 23 528 270,2 30 ВБРР 75 843 8 176 827,6 31 Ситибанк 67 744 20 369 232,6 32 Ак Барс Банк 59 634 70 0116 -14,8 33 НДБ-Банк 54 340 60 992 -10,9 34 Абсолют Банк 52 254 67 342 -22,4 35 Примсоцбанк 50 596 21 120 139,6 36 Фора-Банк 49 310 13 218 273,1 37 Севергазбанк 44 734 11 990 273,1 38 ОТП Банк 44 474 31 679 40,4 39 Банк Левобережный 41 979 36 882 13,8 40 МИнБанк 41 515 12 246 239,0 41 ЮниКредит Банк 40 620 43 693 -7,0 42 Цифра Банк 40 284 10 620 279,3 43 Ренессанс Кредит 39 487 51 822 -23,8 44 ХКФ Банк 37 917 58 856 -35,6 45 Кредит Европа Банк 31 712 9 202 244,6 46 Банк "Екатеринбург" 29 928 8 319 259,8 47 Азиатско-Тихоокеанский Банк 29 203 19 011 53,6 48 Экономбанк 28 359 126 22407,1 49 Реалист Банк 27 403 15 477 77,1 50 Модульбанк 25 937 33 976 -23,7

Название Охват аудитории, май 2023 Охват аудитории, апрель 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 262 426 117 221 726 342 18,4 2 ВТБ 253 039 123 261 989 669 -3,4 3 Россельхозбанк 177 656 296 133 564 527 33,0 4 Тинькофф Банк 118 657 020 124 795 334 -4,9 5 Газпромбанк 95 981 228 101 774 932 -5,7 6 Альфа-Банк 94 888 850 94 644 754 0,3 7 Росбанк 94 119 782 62 022 294 51,8 8 ФК Открытие 86 752 910 110 142 390 -21,2 9 Почта банк 84 244 792 49 037 334 71,8 10 Райффайзенбанк 73 194 469 96 288 028 -24,0 11 МТС Банк 69 887 259 43 172 284 61,9 12 Промсвязьбанк 64 155 188 144 483 400 -55,6 13 Банк Русский Стандарт 61 930 063 25 648 229 141,5 14 Совкомбанк 60 493 408 56 863 046 6,4 15 Банк УРАЛСИБ 59 385 371 51 594 379 15,1 16 Московский Кредитный Банк 57 238 581 67 300 240 -15,0 17 Банк ДОМ.РФ 55 989 111 35 634 390 57,0 18 Банк Санкт-Петербург 52 633 964 30 143 989 74,6 19 ВБРР 49 214 439 1 948 353 2426,0 20 Банк ТРАСТ 48 210 226 32 058 498 50,4 21 Банк БКФ 47 950 052 36 226 809 32,4 22 Банк ЗЕНИТ 41 739 166 31 138 692 34,0 23 АКБ "Металлинвестбанк" 41 318 613 4 257 376 870,5 24 Фора-Банк 37 403 473 4 854 759 670,4 25 Севергазбанк 36 380 745 1 163 161 3027,7 26 Примсоцбанк 36 337 266 9 390 894 286,9 27 ХКФ Банк 35 935 438 20 850 647 72,3 28 УБРиР 34 512 352 19 944 037 73,0 29 Абсолют Банк 31 711 394 24 226 902 30,9 30 Нордеа Банк 28 793 184 21 984 876 31,0 31 ОТП Банк 27 582 300 8 867 845 211,0 32 Банк Синара 27 320 640 56 872 374 -52,0 33 Ситибанк 26 667 785 19 627 312 35,9 34 РНКБ Банк 23 135 097 48 861 575 -52,7 35 Ренессанс Кредит 20 845 278 18 065 844 15,4 36 Модульбанк 20 576 715 9 145 534 125,0 37 МСП Банк 19 646 438 16 987 529 15,7 38 ЮниКредит Банк 19 099 624 23 279 042 -18,0 39 Новикомбанк 18 405 990 20 728 054 -11,2 40 "Локо-Банк" 18 183 139 9 143 552 98,9 41 Экспобанк 17 084 134 35 985 201 -52,5 42 Росгосстрах Банк 15 795 413 15 521 643 1,8 43 КБ Восточный 14 845 039 12 173 189 21,9 44 Транскапиталбанк 14 741 027 11 645 495 26,6 45 Банк Левобережный 12 687 522 5 256 967 141,3 46 Ак Барс Банк 11 909 331 7 306 867 63,0 47 МБ Банк 11 279 752 2 325 154 385,1 48 Инвестторгбанк 11 143 162 1 007 748 1005,7 49 "Ланта-Банк" 10 968 224 7 204 089 52,2 50 СДМ-Банк 10 714 187 4 070 922 163,2

1. Сбербанк открыл первое региональное отделение на территории Крымского полуострова

2. Великобритания ввела санкции против пяти российских банков. В список попали Тинькофф Банк, ДОМ.РФ, Росбанк, ВБРР и Металлинвестбанк

3. Банк ВТБ обнаружил новый способ мошенничества: теперь злоумышленники звонят по видеосвязи, представляясь сотрудниками банка и имитируя работу в офисе

4. Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 года

5. Евросоюз не намерен переподключать Россельхозбанк к системе SWIFT, несмотря на требования РФ в рамках зерновой сделки

6. Банк ВТБ стал участником консорциума по покупке доли в "Яндексе", размер доли банка обсуждается

7. Банк России опубликовал "Обзор финансовой стабильности"

8. Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую фишинговую атаку на банк

9. Банк России оценил сумму освобожденных активов российских инвесторов в 3 трлн рублей

10. Спрос на услуги единой сети банкоматов ВТБ, РНКБ и "Открытия" вырос на 20%

Главные темы публикаций:

СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

- общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.

- специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

- среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.