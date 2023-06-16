Медиарейтинг банков за май 2023 года

В мае 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место в рейтинге занял Россельхозбанк, показатели которого выросли более чем на 50% по сравнению с предыдущим месяцем.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 45 725 упоминаний (45 386 в апреле). Вторую позицию занял ВТБ - 25 101 упоминание (26 435 в апреле), за ним следует Россельхозбанк - 14 768 упоминаний (9 735 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 8,2% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял почти 14%, заметность Россельхозбанка выросла на 75,6% по сравнению с апрелем.
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 262,4 млн (+18,4%, 221,7 млн в апреле). На втором месте - ВТБ с результатом 253 млн, показатель охватов снизился на 3,4% (261,9 млн в апреле). Третью строчку занял Россельхозбанк, по сравнению с предыдущим периодом его показатели выросли на 33% - до 177,6 млн (133,5 млн в апреле).
Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в мае стало открытие первого регионального отделения на территории Крымского полуострова. В начале месяца состоялось торжественное открытие в Ялте, а 15 мая Сбербанк презентовал еще одно отделение в Севастополе. Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников заявил о планах открытия офисов во всех крупных городах полуострова. В частности в скором времени ожидается открытие офисов в Керчи, Евпатории и Симферополе.
Также в мае Сбербанк опубликовал финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2023 года в усеченном виде. Банк получил близкую к рекордной за квартал прибыль в размере 357,2 млрд рублей. Показатели аналогичного периода прошлого года банк не раскрывает. Финансовый результат за первые три месяца на 4% превысил консенсус-прогноз аналитиков и на 32% - результат за весь прошлый кризисный год. После публикации отчетности обыкновенные акции Сбербанка выросли на 1,71% до 234,49 руб.
Другим заметным событием стало предотвращением Сбербанком массовой фишинговой атаки - рассылки электронных писем сотрудникам банка с приглашением посетить военкомат для "уточнения персональных данных". В рассылке содержался вредоносный файл (вирус), при открытии которого мог возникнуть риск заражения всей IT-инфраструктуры банка. Сбербанк не исключает, что подобной фишинговой атаке могут быть подвергнуты другие организации или частные лица.
В медиаполе ВТБ также заметное место занимали новости о борьбе с мошенничеством в банковской сфере. Банк столкнулся с новым способом обмана клиентов: злоумышленники звонят через мессенджеры по видеосвязи, представляясь сотрудниками банка и имитируя работу в офисе. После этого мошенники отрабатывают стандартные схемы: убеждают оформить кредитную заявку, сменить доверенный номер телефона, перевести деньги на "безопасный счет", обновить банковское приложение и др.
Также в мае ВТБ сообщил, что клиенты банка стали значительно чаще пользоваться банкоматами присоединенных банков - за три месяца совокупный оборот наличных в них вырос на 21%. Оборот наличных в АТМ "Открытия" вырос в 3,5 раза, в РНКБ - в 2,5 раза. В сети ВТБ еженедельный оборот по картам "Открытия" вырос на 65%, по картам РНКБ - более чем в 8 раз. Наиболее востребованная операция - пополнение карты, еженедельные обороты по ней выросли в 7 раз. Руководитель департамента розничных продаж ВТБ Василий Палаткин назвал это стратегически важным достижением для банка. Банк ранее был представлен преимущественно в крупных городах, а теперь инфраструктура для пользователей расширилась на региональные центры и в Крыму.
Важным событием в информационном поле ВТБ стала новость о вхождении банка в состав консорциума по покупке доли в "Яндексе", об этом журналистам сообщил глава ВТБ Андрей Костин. "ВТБ заинтересован в покупке доли в российском "Яндексе" в составе консорциума, подал соответствующую заявку, однако финальное решение о вхождении банка в сделку будет приниматься по итогам переговоров о доле, сумме и других условиях", - говорится в сообщении банка. Имена других участников не раскрываются.
Значительная доля упоминаний Россельхозбанка в СМИ связана с новостями вокруг продления "зерновой сделки". Присоединение банка к системе SWIFT стало одним из ключевых требований российской стороны. Сделка была временно продлена на два месяца, однако переговоры вокруг нее продолжаются. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о достижении предварительных договоренностях по гарантиям Россельхозбанку: "прорабатываются варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT".
Минэкономразвития и Россельхозбанк в мае запустили совместную программу поддержки предприятий агропромышленного комплекса. Программа будет реализована на базе сети региональных государственных центров поддержки предпринимательства "Мой бизнес" и экосистемы "Свое" для предприятий АПК от Россельхозбанка. Российские агропредприятия и агропредприниматели смогут в рамках программы представить свою продукцию на крупнейших аграрных маркетплейсах "Свое фермерство" и "Свое родное".
Также в мае Россельхозбанк выпустил бизнес-карту на базе платежной системы "МИР". Теперь представители МСБ и микробизнеса получат удобный способ оплаты без комиссии в любое время от надежного российского банка и проверенной отечественной платежной системы. Бизнес-карту можно добавить в приложение МИР Pay и бесконтактно оплачивать любые расходы юридических лиц. Она позволяет оперативно бронировать и оплачивать билеты, гостиницы, трансфер в командировках, страховки, топливо на АЗС, представительские и хозяйственные расходы.
|
|Название
|Упоминания в СМИ, май 2023
|Упоминания в СМИ, апрель 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|45 725
|45 386
|0,7
|2
|ВТБ
|25 101
|26 435
|-5,0
|3
|Россельхозбанк
|14 768
|9 735
|51,7
|4
|ФК Открытие
|10 161
|10 570
|-3,9
|5
|Тинькофф Банк
|7 986
|6 785
|17,7
|6
|Газпромбанк
|6 432
|7 393
|-13,0
|7
|Промсвязьбанк
|6 177
|5 847
|5,6
|8
|Альфа-банк
|5 320
|5 626
|-5,4
|9
|МТС Банк
|3 904
|2 581
|51,3
|10
|Росбанк
|3 477
|2 553
|36,2
|11
|Совкомбанк
|3 093
|3 018
|2,5
|12
|Банк УРАЛСИБ
|3 019
|2 733
|10,5
|13
|Райффайзенбанк
|2 494
|2 091
|19,3
|14
|Банк ДОМ.РФ
|2 161
|2 161
|0,0
|15
|Московский Кредитный Банк
|2 146
|1 962
|9,4
|16
|Росгосстрах Банк
|1 952
|1 467
|33,1
|17
|Банк Санкт-Петербург
|1 951
|1 188
|64,2
|18
|Банк Синара
|1 812
|2 251
|-19,5
|19
|Почта банк
|1 756
|1 785
|-1,6
|20
|Банк ЗЕНИТ
|1 230
|1 319
|-6,7
|21
|УБРиР
|1 181
|731
|61,6
|22
|Примсоцбанк
|1 148
|661
|73,7
|23
|Банк Русский Стандарт
|1 070
|757
|41,3
|24
|РНКБ
|1 028
|1 029
|-0,1
|25
|Новикомбанк
|993
|749
|32,6
|26
|ВБРР
|837
|285
|193,7
|27
|АКБ "Металлинвестбанк"
|789
|227
|247,6
|28
|МСП Банк
|773
|1 150
|-32,8
|29
|ХКФ Банк
|747
|650
|14,9
|30
|ББР Банк
|736
|246
|199,2
|31
|КБ "Центр-инвест"
|643
|686
|-6,3
|32
|Дальневосточный банк
|628
|1 550
|-59,5
|33
|Ренессанс Кредит
|625
|570
|-9,6
|34
|Банк ТРАСТ
|579
|818
|-29,2
|35
|Абсолют Банк
|567
|425
|33,4
|36
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|554
|444
|24,8
|37
|Банк Левобережный
|523
|426
|22,8
|38
|Транскапиталбанк
|492
|426
|15,5
|39
|Фора-Банк
|490
|78
|528,2
|40
|Ак Барс Банк
|489
|497
|-1,6
|41
|ОТП Банк
|480
|312
|53,8
|42
|Севергазбанк
|478
|208
|129,8
|43
|Ситибанк
|455
|248
|83,5
|44
|Банк БКФ
|369
|193
|91,2
|45
|ЮниКредит Банк
|345
|315
|9,5
|46
|Росэксимбанк
|317
|323
|-1,9
|47
|Алмазэргиэнбанк
|312
|515
|-39,4
|48
|Нордеа Банк
|267
|147
|81,6
|49
|АБ "Россия"
|258
|245
|5,3
|50
|Банк "Кубань Кредит"
|258
|462
|-44,2
|
|Название
|Индекс заметности, май 2023
|Индекс заметности, апрель 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|7 445 284
|6 880 307
|8,2
|2
|ВТБ
|3 328 525
|3 857 739
|-13,7
|3
|Россельхозбанк
|2 153 763
|1 226 413
|75,6
|4
|ФК Открытие
|1 142 439
|1 283 250
|-11,0
|5
|Промсвязьбанк
|991 963
|985 036
|0,7
|6
|Тинькофф Банк
|957 024
|774 644
|23,5
|7
|Альфа-Банк
|811 238
|752 064
|7,9
|8
|Газпромбанк
|695 605
|775 600
|-10,3
|9
|Райффайзенбанк
|578 598
|349 642
|65,5
|10
|Банк УРАЛСИБ
|555 112
|448 285
|23,8
|11
|Росбанк
|432 321
|258 948
|67,0
|12
|Совкомбанк
|425 626
|377 242
|12,8
|13
|Банк Синара
|355 684
|376 012
|-5,4
|14
|Банк Санкт-Петербург
|326 556
|186 542
|75,13
|15
|МТС Банк
|324 674
|193 298
|68,0
|16
|Банк ДОМ.РФ
|322 287
|310 533
|3,8/td>
|17
|Росгосстрахбанк
|269 642
|231 902
|16,3
|18
|РНКБ Банк
|233 992
|238 713
|-2,0
|19
|Почта банк
|204 490
|193 927
|5,4
|20
|Московский Кредитный Банк
|191 220
|126 271
|51,4
|21
|УБРиР
|171 658
|109 232
|57,1
|22
|Банк ТРАСТ
|142 078
|294 627
|-51,8
|23
|КБ "Центр-Инвест"
|135 414
|152 032
|-10,9
|24
|Банк Русский Стандарт
|132 096
|118 851
|11,1
|25
|Банк БКФ
|112 573
|51 044
|120,5
|26
|Новикомбанк
|107 221
|67 164
|59,6
|27
|МСП Банк
|105 432
|174 863
|-39,7
|28
|Банк ЗЕНИТ
|94 985
|64 995
|46,1
|29
|АКБ "Металлинвестбанк"
|87 090
|23 528
|270,2
|30
|ВБРР
|75 843
|8 176
|827,6
|31
|Ситибанк
|67 744
|20 369
|232,6
|32
|Ак Барс Банк
|59 634
|70 0116
|-14,8
|33
|НДБ-Банк
|54 340
|60 992
|-10,9
|34
|Абсолют Банк
|52 254
|67 342
|-22,4
|35
|Примсоцбанк
|50 596
|21 120
|139,6
|36
|Фора-Банк
|49 310
|13 218
|273,1
|37
|Севергазбанк
|44 734
|11 990
|273,1
|38
|ОТП Банк
|44 474
|31 679
|40,4
|39
|Банк Левобережный
|41 979
|36 882
|13,8
|40
|МИнБанк
|41 515
|12 246
|239,0
|41
|ЮниКредит Банк
|40 620
|43 693
|-7,0
|42
|Цифра Банк
|40 284
|10 620
|279,3
|43
|Ренессанс Кредит
|39 487
|51 822
|-23,8
|44
|ХКФ Банк
|37 917
|58 856
|-35,6
|45
|Кредит Европа Банк
|31 712
|9 202
|244,6
|46
|Банк "Екатеринбург"
|29 928
|8 319
|259,8
|47
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|29 203
|19 011
|53,6
|48
|Экономбанк
|28 359
|126
|22407,1
|49
|Реалист Банк
|27 403
|15 477
|77,1
|50
|Модульбанк
|25 937
|33 976
|-23,7
|
|Название
|Охват аудитории, май 2023
|Охват аудитории, апрель 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|262 426 117
|221 726 342
|18,4
|2
|ВТБ
|253 039 123
|261 989 669
|-3,4
|3
|Россельхозбанк
|177 656 296
|133 564 527
|33,0
|4
|Тинькофф Банк
|118 657 020
|124 795 334
|-4,9
|5
|Газпромбанк
|95 981 228
|101 774 932
|-5,7
|6
|Альфа-Банк
|94 888 850
|94 644 754
|0,3
|7
|Росбанк
|94 119 782
|62 022 294
|51,8
|8
|ФК Открытие
|86 752 910
|110 142 390
|-21,2
|9
|Почта банк
|84 244 792
|49 037 334
|71,8
|10
|Райффайзенбанк
|73 194 469
|96 288 028
|-24,0
|11
|МТС Банк
|69 887 259
|43 172 284
|61,9
|12
|Промсвязьбанк
|64 155 188
|144 483 400
|-55,6
|13
|Банк Русский Стандарт
|61 930 063
|25 648 229
|141,5
|14
|Совкомбанк
|60 493 408
|56 863 046
|6,4
|15
|Банк УРАЛСИБ
|59 385 371
|51 594 379
|15,1
|16
|Московский Кредитный Банк
|57 238 581
|67 300 240
|-15,0
|17
|Банк ДОМ.РФ
|55 989 111
|35 634 390
|57,0
|18
|Банк Санкт-Петербург
|52 633 964
|30 143 989
|74,6
|19
|ВБРР
|49 214 439
|1 948 353
|2426,0
|20
|Банк ТРАСТ
|48 210 226
|32 058 498
|50,4
|21
|Банк БКФ
|47 950 052
|36 226 809
|32,4
|22
|Банк ЗЕНИТ
|41 739 166
|31 138 692
|34,0
|23
|АКБ "Металлинвестбанк"
|41 318 613
|4 257 376
|870,5
|24
|Фора-Банк
|37 403 473
|4 854 759
|670,4
|25
|Севергазбанк
|36 380 745
|1 163 161
|3027,7
|26
|Примсоцбанк
|36 337 266
|9 390 894
|286,9
|27
|ХКФ Банк
|35 935 438
|20 850 647
|72,3
|28
|УБРиР
|34 512 352
|19 944 037
|73,0
|29
|Абсолют Банк
|31 711 394
|24 226 902
|30,9
|30
|Нордеа Банк
|28 793 184
|21 984 876
|31,0
|31
|ОТП Банк
|27 582 300
|8 867 845
|211,0
|32
|Банк Синара
|27 320 640
|56 872 374
|-52,0
|33
|Ситибанк
|26 667 785
|19 627 312
|35,9
|34
|РНКБ Банк
|23 135 097
|48 861 575
|-52,7
|35
|Ренессанс Кредит
|20 845 278
|18 065 844
|15,4
|36
|Модульбанк
|20 576 715
|9 145 534
|125,0
|37
|МСП Банк
|19 646 438
|16 987 529
|15,7
|38
|ЮниКредит Банк
|19 099 624
|23 279 042
|-18,0
|39
|Новикомбанк
|18 405 990
|20 728 054
|-11,2
|40
|"Локо-Банк"
|18 183 139
|9 143 552
|98,9
|41
|Экспобанк
|17 084 134
|35 985 201
|-52,5
|42
|Росгосстрах Банк
|15 795 413
|15 521 643
|1,8
|43
|КБ Восточный
|14 845 039
|12 173 189
|21,9
|44
|Транскапиталбанк
|14 741 027
|11 645 495
|26,6
|45
|Банк Левобережный
|12 687 522
|5 256 967
|141,3
|46
|Ак Барс Банк
|11 909 331
|7 306 867
|63,0
|47
|МБ Банк
|11 279 752
|2 325 154
|385,1
|48
|Инвестторгбанк
|11 143 162
|1 007 748
|1005,7
|49
|"Ланта-Банк"
|10 968 224
|7 204 089
|52,2
|50
|СДМ-Банк
|10 714 187
|4 070 922
|163,2
Главные темы публикаций:
- 1. Сбербанк открыл первое региональное отделение на территории Крымского полуострова
- 2. Великобритания ввела санкции против пяти российских банков. В список попали Тинькофф Банк, ДОМ.РФ, Росбанк, ВБРР и Металлинвестбанк
- 3. Банк ВТБ обнаружил новый способ мошенничества: теперь злоумышленники звонят по видеосвязи, представляясь сотрудниками банка и имитируя работу в офисе
- 4. Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 года
- 5. Евросоюз не намерен переподключать Россельхозбанк к системе SWIFT, несмотря на требования РФ в рамках зерновой сделки
- 6. Банк ВТБ стал участником консорциума по покупке доли в "Яндексе", размер доли банка обсуждается
- 7. Банк России опубликовал "Обзор финансовой стабильности"
- 8. Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую фишинговую атаку на банк
- 9. Банк России оценил сумму освобожденных активов российских инвесторов в 3 трлн рублей
- 10. Спрос на услуги единой сети банкоматов ВТБ, РНКБ и "Открытия" вырос на 20%
СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ
- общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.
Индекс заметности
- специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории
- среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
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