Силуанов: наращивать расходы бюджета дальше некуда

16 июня. FINMARKET.RU - Министр финансов РФ Антонполагает, что средства на новые приоритеты государства нужно искать внутри действующего бюджета, наращивать расходы, увеличивая налоги или дефицит, дальше уже некуда. Тема повышения расходов возникла на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2023 в ходе обсуждения вопроса, грозит ли бизнесу увеличение налогов в ближайшие годы.

"А будет ли повышение расходов?", - поинтересовался министр в ответ на вопрос Германа Грефа о вероятности роста налогов. "Похоже, что да", - ответил глава Сбербанка. "Тогда надо понять, кто за них заплатит. Если хотим больше расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляция и ставки, за это заплатят население и бизнес. Либо мы увеличим налоги, за это тоже заплатят - не знаю, какие налоги - те или другие", - отметил Силуанов.

Еще одним вариантом, более правильным, по мнению министра финансов, является приоритизация уже существующих расходов. "Либо мы все-таки наши дополнительные расходы возьмем из действующего бюджетного пирога. И сделаем так, что траты, которые сегодня есть, перенесем либо на потом, либо отложим. (...) Это самое правильное, но это самое тяжелое. Это менее всего реализуемое, как практика показывает, к сожалению. Но именно так надо делать", - сказал он.

Силуанов напомнил, что за последние 3 года - с 2019 до 2022 год - расходы федерального бюджета были увеличены в 1,5 раза - с 18 до 29 трлн рублей. "Куда дальше, уже просто невозможно. Самый лучший ответ - залезть внутрь и оттуда найти расходы", - заключил он.

Тема предстоящей приоритизации бюджетных расходов была одной из основных на утренней сессии ПМЭФ-2023 по макроэкономике накануне: ее затронули все четверо панелистов (Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин). "У нас очень много таких трат, которые сто лет не пересматривались. Понимаете, они уже сидят у нас в голове, (как будто) это незыблемо. Ничего сейчас незыблемого нет, все это надо заново сейчас пересмотреть, это большой ресурс", - отметил, в частности, Силуанов.

Позже первый вице-премьер Андрей Белоусов согласился с необходимостью приоритизации, отметив, что, по экспертной оценке, ее потенциал составляет примерно 10-15% от бюджетных расходов.