Добровольный этап маркировки игрушек: в РФ может стартовать в 2024 году

16 июня. FINMARKET.RU - Минпромторг обсуждает с экспертами вопрос о введении добровольного эксперимента по маркировке игрушек, узнали "Известия" . Эту информацию подтвердила глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Марки на них могут появиться уже в начале 2024 года, уточнила она.

Проводить добровольный этап планируют не менее года. Также в 2024 г. власти примут решение о том, насколько необходима обязательная маркировка этой продукции, этот этап может стартовать уже в 2025-2026 годах. По словам Антонины Цицулиной, маркировка может коснуться таких категорий, как куклы и мягкие игрушки, конструкторы и строительные наборы, металлические машинки и настольные игры.

Все эти категории включают в себя максимальное число лицензируемых товаров (нужны разрешения на продажу), в них больше всего брендов, которые подделывают и ввозят в Россию как контрафакт. Сегодня доля теневого рынка в стране составляет порядка 30% от оборота, в 2021 году этот показатель был меньше - 25%, сказала Цицулина.

Наиболее часто, по данным ФТС, подделывают такие бренды, как Lego, Barbie, Monopoly.

Минпромторг готовит предложения по маркировке товаров для детей, в отношении которых рационально провести эксперимент, уточнили "Известиям" в министерстве.

"Эти предложения сейчас прорабатывают совместно с бизнес-сообществом. Приоритетное внимание уделяют наиболее чувствительным к незаконному обороту категориям продукции. Доклад о проведенной работе направят в правительство в августе", - сообщили в министерстве. Там отметили, что после всех согласований власти разработают необходимый проект постановления, в котором определят возможные сроки и порядок проведения эксперимента.