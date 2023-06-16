.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
16 июня 2023 года 10:16
Добровольный этап маркировки игрушек: в РФ может стартовать в 2024 году
|0
Сергей Савостьянов/ТАСС
16 июня. FINMARKET.RU - Минпромторг обсуждает с экспертами вопрос о введении добровольного эксперимента по маркировке игрушек, узнали "Известия". Эту информацию подтвердила глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Марки на них могут появиться уже в начале 2024 года, уточнила она. Проводить добровольный этап планируют не менее года. Также в 2024 г. власти примут решение о том, насколько необходима обязательная маркировка этой продукции, этот этап может стартовать уже в 2025-2026 годах. По словам Антонины Цицулиной, маркировка может коснуться таких категорий, как куклы и мягкие игрушки, конструкторы и строительные наборы, металлические машинки и настольные игры. Все эти категории включают в себя максимальное число лицензируемых товаров (нужны разрешения на продажу), в них больше всего брендов, которые подделывают и ввозят в Россию как контрафакт. Сегодня доля теневого рынка в стране составляет порядка 30% от оборота, в 2021 году этот показатель был меньше - 25%, сказала Цицулина. Наиболее часто, по данным ФТС, подделывают такие бренды, как Lego, Barbie, Monopoly. Минпромторг готовит предложения по маркировке товаров для детей, в отношении которых рационально провести эксперимент, уточнили "Известиям" в министерстве. "Эти предложения сейчас прорабатывают совместно с бизнес-сообществом. Приоритетное внимание уделяют наиболее чувствительным к незаконному обороту категориям продукции. Доклад о проведенной работе направят в правительство в августе", - сообщили в министерстве. Там отметили, что после всех согласований власти разработают необходимый проект постановления, в котором определят возможные сроки и порядок проведения эксперимента.
Опубликовано Финмаркет
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.