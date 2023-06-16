В РФ медианная зарплата в 2022 г. выросла на 14,3%, средняя номинальная - на 14,1%

16 июня. FINMARKET.RU - В 2022 г. медианная заработная плата, рассчитанная на основе данных Соцфонда, составила 40 368 руб., сообщил представитель Росстата. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 14,3%. Кроме того, средняя номинальная оплата труда увеличилась на 14,1% - до 65 338 руб.

Медианная заработная плата характеризует размер фактической среднемесячной оплаты труда, расположенной точно посередине ранжированных выплат, отмечают "Ведомости"

"Проще говоря, медианная заработная плата на основе данных Соцфонда, рассчитанная в компании или в организации, где работает 201 человек, соответствует сумме, которую получил 101-й работник в случае, если все выплаты всем работникам проранжировать и выстроить по увеличению или уменьшению полученных денег", - пояснили в Росстате. Там добавили, что медианная заработная плата, рассчитанная на основе данных Соцфонда, с 2021 года является базой для утверждения правительством минимального размера оплаты труда (МРОТ).

С 1 января 2023 года МРОТ составляет 16 242 руб. В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил с начала 2024 г. проиндексировать минимальный размер оплаты труда на дополнительные 10% - до 19 242 руб.

В 2023-2024 гг. прямой связи между МРОТ и медианной зарплатой нет, сообщила автор Telegram-канала "Твердые цифры", экономист Елена Ахмедова. Согласно закону "О минимальном размере оплаты труда" от 19.12.2022. действие нормы, которая ставила их в зависимость, приостановлено на 2 года.

"Темпы роста МРОТ [в этом и следующем году] привязаны к темпам роста величины прожиточного минимума. А его, в свою очередь, на 2023-2024 гг. от медианных доходов тоже отвязали - теперь он устанавливается напрямую в законе о федеральном бюджете", - пояснила эксперт.

Таким образом, МРОТ, скорее, будет зависеть от темпов инфляции, считает Ахмедова. Главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков, в свою очередь, считает, что индексация будет зависть от доходов бюджета.