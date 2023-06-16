Белоусов: причин для ужесточения ДКП сейчас не просматривается

16 июня. FINMARKET.RU - Переноса ослабления рубля в инфляцию пока не наблюдается, рост цен по итогам 2023 года может оказаться ниже текущего прогноза правительства в 5,3%, причин для ужесточениясейчас не просматривается, заявил первый вице-премьерАндрейжурналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Я не вижу признаков нарастания инфляции. Но факт то, что у нас образовался некоторый денежный навес. Что с ним будет и как он разрядится, и в какие сроки, этот вопрос пока подвешен. Поэтому сегодня, я считаю, вопрос ужесточения денежно-кредитной политики, с моей точки зрения, в повестке не стоит. У Банка России своя точка зрения может быть на этот счет", - прокомментировал он вопрос о заявлениях ЦБ о нарастании инфляционных рисков и ужесточении сигнала по ставке.

Отвечая на вопрос о переносе ослабления рубля в инфляцию, Белоусов отметил, что "пока не видим этого".

"Пока этого (переноса) нет. Прогноз по инфляции на 2023 год остается в 5,3%, возможно меньше будет", - озвучил он свои ожидания по инфляции на 2023 год.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 9 июня ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% (при этом рассматривал и варианты ее повышения от 0,25% до 0,75%), но ужесточил сигнал на фоне усиления проинфляционных рисков.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

Белоусов также заявил, что оптимальным в текущих условиях для экономики РФ, бюджета и интересов экспортеров с импортерами можно считатьв 80-90 рублей за доллар.

Комментируя вопрос - является ли ослабление рубля в последнее время трендом или корректировкой, он сказал: "Думаю, что это корректировка".

"С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров", - высказал Белоусов свою точку зрения о текущем оптимальном курсе рубля.

Как сообщалось, в декабре 2022 года Белоусов называл оптимальным для экономики курс в 70-80 рублей за доллар.