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Ослабление рубля пока не отражается в ценах в полной мере, станет более выраженным при активизации спроса - ЦБ
16 июня 2023 года 08:07
Белоусов: причин для ужесточения ДКП сейчас не просматривается
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Сергей Бобылев/ТАСС
16 июня. FINMARKET.RU - Переноса ослабления рубля в инфляцию пока не наблюдается, рост цен по итогам 2023 года может оказаться ниже текущего прогноза правительства в 5,3%, причин для ужесточения ДКП сейчас не просматривается, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов журналистам в кулуарах ПМЭФ. "Я не вижу признаков нарастания инфляции. Но факт то, что у нас образовался некоторый денежный навес. Что с ним будет и как он разрядится, и в какие сроки, этот вопрос пока подвешен. Поэтому сегодня, я считаю, вопрос ужесточения денежно-кредитной политики, с моей точки зрения, в повестке не стоит. У Банка России своя точка зрения может быть на этот счет", - прокомментировал он вопрос о заявлениях ЦБ о нарастании инфляционных рисков и ужесточении сигнала по ставке. Отвечая на вопрос о переносе ослабления рубля в инфляцию, Белоусов отметил, что "пока не видим этого". "Пока этого (переноса) нет. Прогноз по инфляции на 2023 год остается в 5,3%, возможно меньше будет", - озвучил он свои ожидания по инфляции на 2023 год. Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 9 июня ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% (при этом рассматривал и варианты ее повышения от 0,25% до 0,75%), но ужесточил сигнал на фоне усиления проинфляционных рисков. "В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ. Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%. Оптимальный валютный курс Белоусов также заявил, что оптимальным в текущих условиях для экономики РФ, бюджета и интересов экспортеров с импортерами можно считать курс в 80-90 рублей за доллар. Комментируя вопрос - является ли ослабление рубля в последнее время трендом или корректировкой, он сказал: "Думаю, что это корректировка". "С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров", - высказал Белоусов свою точку зрения о текущем оптимальном курсе рубля. Как сообщалось, в декабре 2022 года Белоусов называл оптимальным для экономики курс в 70-80 рублей за доллар.
Опубликовано Финмаркет
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