Росстат улучшил оценку динамики ВВП РФ в 1-м квартале

Росстат незначительно улучшил оценку снижения экономики РФ в 1-м квартале - до 1,8% с объявленного ранее 1,9%. Объем ВВП России за 1-й квартал составил в текущих ценах почти 36 трлн рублей

15 июня. FINMARKET.RU -РФ в 1-м квартале 2023 года снизился на 1,8%, свидетельствует первая оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата). Ранее сообщалось о снижении показателя на 1,9%.

Улучшение динамики ВВП по сравнению с предварительной оценкой "обусловлено использованием дополнительно полученных данных из отчета об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов за январь-март 2023 года, составленного Казначейством России", - говорится в сообщении Росстата.

Снижение ВВП РФ в 4-м квартале в годовом выражении составило 2,7%. В 3-м квартале 2022 года ВВП снизился на 3,5%, во 2-м квартале снижение составило 4,5%, в 1-м квартал рост составил 3%. В целом за 2022 год ВВП РФ снизился на 2,1%.

Объем ВВП России за 1-й квартал составил в текущих ценах 35 трлн 999,1 млрд рублей. Индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 1-го квартала 2022 года составил 100,7%. По отношению к 4-му кварталу 2022 года ВВП упал на 18,6%.

Аналитики ожидают рост экономики в 2023 году на 0,7% Минэкономразвития прогнозирует повышение ВВП на 1,2% (называя этот прогноз консервативным), интервальный прогноз ЦБ - рост от 0,5% до 2,0%.

Тем временем глава министерства эконмического развития РФ Максим Решетников заявил 15 июня в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), что темпы роста российской экономики будут выше текущих оценок Минэкономразвития "Они (темпы роста ВВП) будут выше, конечно, наших оценок, уже сейчас понятно. Не назову я цифры, но он (рост) будет видимо выше", - сказал Решетников.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила журналистам в кулуарах ПМЭФ в четверг, что российская экономика сейчас развивается ближе к верхней границе апрельского прогноза ЦБ, предусматривающего рост ВВП в 2023 году на 0,5-2%. "Действительно, происходит ускоренная адаптация экономики. Сейчас, по нашей оценке, динамика ВВП лучше, чем предполагает центральная точка нашего прогноза (+0,5-2%)", - сказала Набиуллина. Очередной среднесрочный макроэкономический прогноз Банк России опубликует по итогам опорного заседания совета директоров 21 июля.

Глава Сбербанка Герман Греф полагает, что российская экономика по итогам 2023 года покажет рост примерно на 2%.

На снижение ВВП в 1-м квартале к аналогичному периоду 2022 года, отмечает Росстат, оказало влияние сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в следующих отраслях:

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - (-10,8%);

- оптовая и розничная торговля - (-10,1%);

- информация и связь - (-5,4%);

- добыча полезных ископаемых - (-4,9%).

Вместе с тем часть отраслей показали рост индекса физического объема добавленной стоимости: