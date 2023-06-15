Растет число вакансий с обучением на рабочем месте

15 июня. FINMARKET.RU - Работодатели стали чаще обучать сотрудников с нуля на рабочем месте, сообщили в Авито. Общее количество вакансий, подразумевающихили повышение квалификации на рабочем месте за год увеличилось в 2,5 раза, пишет "Российская газета"

При этом на 24% вырос средний по стране уровень предлагаемых зарплат для таких вакансий. Если весной прошлого года он составлял 41 322 рубля, то сейчас работодатели готовы платить 51 612 рублей.

На первом месте по увеличению количества таких вакансий Москва - прирост в 4 раза, на втором Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Ростов, Кемерово и Пермь - в 2,5 раза в среднем. Прирост в 1,5 раза произошел в Краснодаре, Новокузнецке и Омске.

В 7 раз больше таких вакансий стало для топ-менеджеров. Им предлагается повышение квалификации или дополнительное обучение при трудоустройстве. В 5 раз выросло число вакансий с обучением для домашнего персонала, в основном речь идет о найме сотрудников, которых работодатель готов обучать с нуля.

В 4,5 раза выросло число вакансий с обучением в категории "консультирование. В основном работодатели предлагают освоить с нуля профессии бухгалтера на первичную документацию или кредитного менеджера.

Меньше всех выросло количество вакансий с обучением в категории "Медицина, фармацевтика" и "Юриспруденция". В этих отраслях работодатели выдвигают высокие требования к опыту и квалификации сотрудников, соответствовать им удаётся лишь имея фундаментальное образование.