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15 июня 2023 года 09:11
Для разработки правовых актов готовят закрытую цифровую платформу
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Артем Геодакян/ТАСС
15 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о ГИС "Нормотворчество", которая должна стать единой средой взаимодействия всех участников подготовки правовых актов. Система создается в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпрограммы "Цифровая экономика", пишет "Коммерсант". С помощью ГИС, оператором которой назначено Минэкономразвития, в Белом доме рассчитывают обеспечить полноту и своевременность разработки, согласования и принятия проектов, а также сократить временные и организационные издержки участников процесса за счет создания единого информационно-цифрового пространства с необходимым набором инструментов. С июня ГИС "Нормотворчество" уже тестируется Минэкономразвития в пилотном режиме, в августе к эксперименту планируется подключить другие федеральные ведомства, сообщили "Ъ" в министерстве . Согласно проекту постановления, ГИС "Нормотворчество" будет интегрирована с порталами regulation.gov.ru, открытых данных, pravo.gov.ru, с платформой государственного электронного документооборота ГосЭДО, а также по решению оператора - с иными системами и ресурсами.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, нормотворчество, цифра, платформа
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