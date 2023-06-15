Для разработки правовых актов готовят закрытую цифровую платформу

15 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о ГИС "Нормотворчество", которая должна стать единой средой взаимодействия всех участников подготовки правовых актов. Система создается в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпрограммы "Цифровая экономика", пишет "Коммерсант" . С помощью ГИС, оператором которой назначено Минэкономразвития, в Белом доме рассчитывают обеспечить полноту и своевременность разработки, согласования и принятия проектов, а также сократить временные и организационные издержки участников процесса за счет создания единого информационно-цифрового пространства с необходимым набором инструментов.

С июня ГИС "Нормотворчество" уже тестируется Минэкономразвития в пилотном режиме, в августе к эксперименту планируется подключить другие федеральные ведомства, сообщили "Ъ" в министерстве .

Согласно проекту постановления, ГИС "Нормотворчество" будет интегрирована с порталами regulation.gov.ru, открытых данных, pravo.gov.ru, с платформой государственного электронного документооборота ГосЭДО, а также по решению оператора - с иными системами и ресурсами.