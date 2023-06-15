Власти не планируют продлевать беспошлинный порог ввоза в 1000 евро

15 июня. FINMARKET.RU - Власти опасаются, что продление беспошлинного порога в 1000 евро для ввоза товаров из-за рубежа физлицами может помешать развитию отечественного производства. Поэтому профильные министерства склоняются к тому, чтобы не инициировать сохранение действующего порога после 1 октября - в этом случае он снизится до 200 евро. Об этом "Ведомостям" сообщили два федеральных чиновника.

Представители Минпромторга и Минэкономразвития сообщили изданию, что оценят необходимость продления меры с учетом соблюдения баланса интересов производителей, торговых сетей и потребителей.

Беспошлинный порог в 1000 евро (все, что выше, облагается налогом в 15% от стоимости посылки) Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлевала уже дважды по инициативе российской стороны. Мера была принята весной прошлого года в качестве антикризисной - для поддержки граждан в условиях санкций и для избежания дефицита товаров первой необходимости. Решение должно приниматься на наднациональном уровне - путем голосования представителей пяти стран на заседании ЕЭК, поэтому если вопрос не будет инициирован российской стороной, то порог автоматически снизится до 200 евро (на таком уровне он был до 1 апреля 2022 г.).

Вице-премьер Алексей Оверчук на вопрос "Ведомостей", планирует ли российская сторона инициировать продление порога осенью, не дал однозначного ответа. При принятии решения нужно учитывать два фактора, отметил вице-премьер: "С одной стороны, порог в 1000 евро позволяет обеспечивать насыщение внутреннего рынка товарами. С другой стороны, мы понимаем, что нам нужно стимулировать развитие собственного производства". Когда начинаются такие обсуждения, возникает дилемма и нужно балансировать между одними и другими интересами, добавил он.

Минпромторг высказывал определенные опасения по поводу беспошлинного порога, связанные с необходимостью поддержки отечественных производителей, сообщил газете представитель министерства. Снижение порога может выравнивать ценовую конкуренцию между иностранными и российскими компаниями, указал собеседник. Особенно это касается некоторых сегментов трансграничной торговли, в первую очередь цифровой и бытовой техникой, пояснил он.

Для решения вопроса о целесообразности продления после 1 октября повышенных норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в мае этого года создана рабочая группа, сообщил "Ведомостям" представитель Минэкономразвития.