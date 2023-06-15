Минпромторг выступает за регулирование работы маркетплейсов

15 июня. FINMARKET.RU - Минпромторг может законодательно определить отношения между маркетплейсами и продавцами. Ведомство обозначило правила, которые готово обсудить с бизнесом, рассказали "Известиям" в министерстве. Отрасль с оборотами в триллионы рублей не может остаться без регулирования, считают в Минпромторге. Там привели в пример продовольственные офлайн-магазины - они отвечают перед потребителем по закону о торговле. Так же должна делать и онлайн-отрасль, тем более напряженность в отношениях между агрегаторами и их партнерами нарастает, подчеркнули в ведомстве.

Там считают, что важно дать определение онлайн-ритейлу (маркетплейсам и интернет-магазинам). Некоторые элементы для этих терминов можно взять из технических регламентов ЕАЭС и закона о защите прав потребителей, полагают в ведомстве. Это позволит сформулировать разные подходы к регулированию обычного сетевого офлайн-ритейла и агрегаторов - у них отличаются бизнес-процессы.

Также крупным площадкам с оборотом в 200 млрд рублей следует запретить собственные продажи товаров. Маркетплейс - это, по сути, рынок. Для сравнения, действующий закон запрещает управляющим компаниям рынков заниматься торговлей, добавили в Минпромторге.

Кроме того, стоит обсудить предложение запретить площадкам менять правила в отношении своих партнеров, например, чаще, чем один раз в шесть месяцев. Когда власти вносят корректировки в, то они обсуждают поправки со всеми заинтересованными сторонами, отметили в министерстве. При этомчасто не дают своим партнерам "переварить очень сложные документы". Почему это происходит настолько быстро, в ведомстве не понимают.

Онлайн-розница выступает против дополнительных мер контроля, тем более ограничительных. Гражданский кодекс и закон "О защите прав потребителей" в достаточной степени регулируют отрасль, считают компании и эксперты.