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14 июня 2023 года 10:32
Публичные компании обяжут раскрывать данные о дивидендной политике
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Артем Геодакян/ТАСС
14 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития разработало поправки в закон об акционерных обществах, которые обязывают с 2025 года публичные акционерные общества (ПАО) раскрывать данные об их дивидендной политике, пишет "Коммерсант". По данным издания, в дивидендной политике компании должны быть данные о порядке определения размера дивидендов по акциям каждой категории, периодичности их выплаты и факторах, влияющих на распределение прибыли. В случае отклонения от такой политики, соответствующее решение должно быть обосновано. Инициатива подготовлена в развитие "дорожной карты" по формированию доступных финансов для инвестпроектов, которая была утверждена в мае 2021 года первым вице-премьером Андреем Белоусовым и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, пишет газета. Инициатива совпадает с озвученными в марте 2023 года предложениями ЦБ РФ о закреплении на уровне закона обязанности ПАО утверждать и раскрывать свою дивидендную политику. Сейчас утвержденная советом директоров дивидендная политика должна быть у компаний, претендующих на нахождение в первом и втором котировальном списках Мосбиржи, что устанавливается правилами листинга. Для остальных ее наличие необязательно, хотя и рекомендовано Кодексом корпоративного управления.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, ПАО, информация, раскрытие
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