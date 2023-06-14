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14 июня 2023 года 10:32

Публичные компании обяжут раскрывать данные о дивидендной политике

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Артем Геодакян/ТАСС
Артем Геодакян/ТАСС
14 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития разработало поправки в закон об акционерных обществах, которые обязывают с 2025 года публичные акционерные общества (ПАО) раскрывать данные об их дивидендной политике, пишет "Коммерсант".

По данным издания, в дивидендной политике компании должны быть данные о порядке определения размера дивидендов по акциям каждой категории, периодичности их выплаты и факторах, влияющих на распределение прибыли. В случае отклонения от такой политики, соответствующее решение должно быть обосновано.

Инициатива подготовлена в развитие "дорожной карты" по формированию доступных финансов для инвестпроектов, которая была утверждена в мае 2021 года первым вице-премьером Андреем Белоусовым и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, пишет газета.

Инициатива совпадает с озвученными в марте 2023 года предложениями ЦБ РФ о закреплении на уровне закона обязанности ПАО утверждать и раскрывать свою дивидендную политику.

Сейчас утвержденная советом директоров дивидендная политика должна быть у компаний, претендующих на нахождение в первом и втором котировальном списках Мосбиржи, что устанавливается правилами листинга. Для остальных ее наличие необязательно, хотя и рекомендовано Кодексом корпоративного управления.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  ПАО,  информация,  раскрытие

 
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