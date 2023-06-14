Инфляция по итогам года может ускориться до 5,5% - глава АКРА

14 июня. FINMARKET.RU -по итогам 2023 года составит 5,5%, а в пределах целевой отметки в 4% удержится только в 2025 году, а не в 2024 г., рассказал гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии ПМЭФ-2023. В числе факторов, влияющих на инфляцию, указаны госрасходы, дефицит бюджета, издержки со стороны импорта из-за переориентирования логистики на Восток, пишут "Известия"

Предположение гендиректораоб ускорении инфляции до 5,5% к концу этого года практически совпадает с серединой прогнозного диапазона ЦБ РФ (4,5-6,5%), напоминает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

"Пока наш прогноз инфляции на конец года составляет 6-6,5%, хотя текущая траектория инфляции складывается несколько ниже и выводит, скорее, на 5,5-6%", - комментирует она.

По словам эксперта, отличие прогноза Сухова от прогноза ЦБ, а также от консенсус-прогноза аналитиков в рамках последнего макроэкономического опроса ЦБ РФ состоит в том, что глава АКРА не ожидает снижения инфляции к таргету регулятора 4% до 2025 года, в то время как Центробанк и большинство опрошенных аналитиков прогнозируют инфляцию 4% уже по итогам 2024 года.

В то же время, продолжает собеседница "Известий", в целом есть тенденция к постепенному повышению текущих темпов инфляции, и ряд факторов, как ожидается, будет способствовать продолжению этого тренда.

"К ним относятся ослабление курса рубля с начала года, повышение потребительской активности, поддержка внутреннего спроса со стороны роста госрасходов и кредитования, рост издержек бизнеса на труд (в условиях часто отмечаемого дефицита рабочей силы) и на логистику импортируемых товаров в условиях санкционных ограничений", - резюмирует Беленькая.

На конец мая 2023 года годовая инфляция составила 2,51%.