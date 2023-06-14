Страхи малого бизнеса

14 июня. FINMARKET.RU - Представители малого бизнеса назвали свои главные страхи. Так, больше всего владельцы малого и микробизнеса (ММБ) опасаются утраты или повреждения помещений (36,4%), оборудования (35,5%) и транспорта (26%), следует из совместного исследования компаний "Сберстрахование" и "Деловая среда". Страх у представителей сектора вызывают также текучесть или дефицит кадров (27,2%), потеря или порча товарных запасов (18%), а также перебои в работе (13,7%). В

Как пишут "Ведомости" , исследование затронуло также перспективы развития сектора. Почти треть (27,9%) предприятий заявили, что планируют расширять свою деятельность. Большая часть из них (40%) рассчитывают сделать это уже в 2023 г., четверть (26%) планируют рост в ближайшие 2-3 года, остальные еще не определились с конкретными сроками расширения, но настроены на рост.

Ранее сервис HeadHunter по итогам тематического опроса сообщил, что 53% компаний заявили о планах расширить или изменить сферу деятельности. Тенденцию расширения малого и среднего бизнеса подтверждает индекс RSBI - совместного исследования ПСБ и бизнес-объединения "Опора России". Согласно ему, только 4% опрошенных компаний ожидают сокращения инвестиций и это минимальный уровень за все время наблюдений с 2014 г. Расширить деятельность намерены 28% респондентов.

Как считает председатель "Опоры России" Александр Калинин, главным риском для сектора является ухудшение общей финансовой ситуации в стране.

Каждый пятый респондент (18,4%) сообщил, что его предприятие сталкивалось со страховыми случаями, а каждый восьмой (12,7%) заявил, что в результате происшествия пришлось приостановить деятельность бизнеса. При этом страхуют свое дело 60% представителей ММБ, следует из опроса. Чаще всего они выбирают ОСАГО (20,6%), добровольное медстрахование персонала (20,5%), страхование имущества и товаров (20,3%), добровольное страхование персонала от несчастных случаев (14,6%) и каско (11,8%).