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13 июня 2023 года 10:41
Пошлину на удобрения хотят заменить другим видом сбора
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Эрик Романенко/ТАСС
13 июня. FINMARKET.RU - Власти хотят отменить введенную на этот год экспортную пошлину на минеральные удобрения и собрать запланированную сумму с помощью другого механизма либо принципиально ее скорректировать. Об этом "Ведомостям" рассказали близкий к правительству источник и собеседник, близкий к участнику отрасли. Еще один близкий к Белому дому источник уточнил, что решений на этот счет пока не принималось, хотя те или иные корректировки подхода к сбору пошлин у производителей удобрений рассматриваются. Пошлина должна была принести в бюджет около 120 млрд руб. в 2023 г. (такой прогноз давал Минфин). Она взимается в случае превышения экспортной стоимости удобрений порога в $450/т. Ставка составляет 23,5%, при этом пошлина является универсальной для всех видов минеральных удобрений. При цене ниже этого уровня производители не платят пошлину. Как пояснил близкий к правительству источник, поступления в бюджет оказались несопоставимыми с теми суммами, которые планировалось собрать, даже с учетом снижения цен на удобрения на мировом рынке в этом году. Главная проблема, по его словам, в том, что механизм пошлины был смоделирован таким образом, что производителям оставлена свобода устанавливать экспортные цены фактически по своему усмотрению. Представитель Минфина уточнил, что пошлина принесла в бюджет в 2023 г. около 5 млрд руб. «Это в разы меньше, чем мы планировали», – подчеркнули в ведомстве. Но пока решений об отмене пошлины не принималось, механизм остается в силе, оговорился представитель министерства. Близкий к правительству источник уточнил, что, вероятнее всего, сборы с производителей в бюджет будут привязаны к каким-либо рентным выплатам. В частности, для «удобренщиков» предусмотрят платежи в виде налогов на добычу полезных ископаемых либо на дополнительный доход, отметил он. Другой собеседник сказал, что возможна донастройка механизма пошлины – дифференциация бенчмарка в зависимости от подгруппы удобрений, т. е., по сути, от концентрации полезных веществ, либо привязка пошлины не к экспортным, а к мировым ценам.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, минудобрения, пошлины
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