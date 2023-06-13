Рост необеспеченного розничного кредитования в 2023 году превысит 15%

13 июня. FINMARKET.RU - По итогам марта-апреля 2023 года месячный прирост портфеля потребительских кредитов держится на уровне выше 1%, отмечается в аналитическом комментарии рейтингового агентства АКРА, пишет "Коммерсант" . Такой динамики не наблюдалось с ноября 2021 года. Согласно данным ЦБ, к концу апреля 2023 года портфель необеспеченных розничных кредитов превысил 12,4 трлн руб., притом что к началу 2023 года он был менее 12 трлн руб.

Потребность в средствах высока, а меры по сдерживанию роста закредитованности недостаточно эффективны или сознательно ограничены, говорит управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов. Рост кредитования можно объяснить эффектом отложенного спроса, считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин.

По оперативным данным ЦБ, во 2-м квартале потребительская активность складывается выше ожиданий регулятора, а склонность к сбережениям снижается.

По мере возвращения активности потребителей привычка жить в кредит будет захватывать всю большую долю населения, полагают в АКРА. По прогнозу аналитиков, в 2023 году рост необеспеченного потребительского кредитования превысит 15%, а в случае сохранения стабильных условий может достичь и 20%. Это несколько выше ожиданий ЦБ, который прогнозирует рост необеспеченного розничного кредитного портфеля в 2023 году на уровне 8–12%.