В РФ предлагают запретить импорт вин из недружественных стран

13 июня. FINMARKET.RU - Федеральная саморегулируемая организация (СРО) "Ассоциация виноградарей и виноделов России" (АВВР) предлагает ввести ограничения навина. Направить такие предложения в правительство решено было на заседании правления ассоциации, пишет "Российская газета"

Как сказано в протоколе заседания, АВВР предлагает установить максимально возможные таможенные пошлины (минимум 50%) на импорт игристых, тихих, крепленых вин иностранного производства; запретить импорт игристых, тихих, крепленых вин из недружественных стран; увеличить акциз на винодельческую продукцию с предоставлением налогового вычета для вина из российского винограда; ввести минимальные розничные цены на вино; обязать торговые сети предоставлять российскому вину не менее 50% от всей магазинной винной полки.

Предложения о мерах по защите российского рынка вина, включая возможное ограничение импорта вин из недружественных стран, обсуждаются с правительством России, рассказал "РГ" исполнительный директор федеральной саморегулируемой организации "Ассоциация виноградарей и виноделов России" Алексей Плотников. По его словам, одна из главных задач СРО - создавать условия для продвижения вина России.

"Обсуждается комплекс мер, включающий в себя, в первую очередь, таможенное регулирование и пересмотр ставок акцизов, при сохранении возвратного механизма для отечественных производителей. В любом случае, окончательный выбор мер и степени воздействия на рынок - за правительством. Подчеркну, главное - готовность отечественных виноделов удовлетворить потребительский спрос на, особенно в бюджетном и среднем сегментах, в случае любых предпринятых защитных мер в полном объеме", - рассказал Плотников.

Импортного вина на российском рынке - чуть меньше половины. При этом три европейские страны - Италия, Испания, Франция - занимают 60% от всего импорта.