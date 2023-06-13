Владельцы аптек могут увеличить цены на 20%

13 июня. FINMARKET.RU - Владельцы аптек грозятся увеличить цены на 20% - речь идет о препаратах, не входящих в список жизненно важных. К такому шагу они вынуждены будут прибегнуть в случае принятия Госдумой законопроекта об ограничении маркетинговых бонусов, которые являются существенной частью доходов аптеки, пишут "Ведомости"

Законопроект, ограничивающий размер вознаграждения аптекам за оказание услуг по продвижению лекарств 5%, приведет к существенному сокращению операционной прибыли сетей. Это спровоцирует повышение цен на препараты, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), или к закрытию точек на фоне снижения рентабельности. С таким заявлением выступили представители сетей "Аптека фарма", "Аптеки 25" и "Ригла". Такая же позиция у Ассоциации независимых аптек и маркетингового союза "Проаптека".

Предложения о доработке соответствующего законопроекта Альянс фармацевтических ассоциаций уже направил председателю комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиру Гутеневу.

Резонансный законопроект был внесен в Госдуму депутатами фракции "Справедливая Россия - За правду" 2 мая 2023 г. Из пояснительной записки следует, что с конца февраля 2022 г. размер платы за услуги по продвижению лекарств в аптечных сетях кратно увеличился, в ряде случаев до 30% от объема продаж конкретного препарата. Такими бонусами производители стимулируют провизоров в аптеках советовать покупателям продукт конкретного производителя. Также там указано, что аналогичное ограничение уже действует для торговых сетей, реализующих продовольственные товары.

Лидер справедливороссов Сергей Миронов заявил "Ведомостям", что цель законопроекта состоит в поддержке наименее обеспеченных групп граждан. "Сейчас аптечные сети берут с производителей "неприличную плату за продвижение препаратов, этого быть не должно", резюмировал Миронов. Принятие закона приведет к снижению цен на лекарства, так как именно высокий размер "маркетингового сбора" приводит к удорожанию медикаментов, считает лидер партии.