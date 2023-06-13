13 июня. FINMARKET.RU - С российского рынка в ближайшие три года могут уйти 50 банков, считает гендиректор АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. "В ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков. Их можно разделить на несколько групп", - заявил он в интервью "Известиям"

Первая - это иностранные. Скорость ухода, по его словам, здесь во многом зависит от административных решений и от взаимоотношений с регуляторами головных банков, а также от того, насколько выгодно уходить. "У нас, конечно, нет перечня сделок, но мы ожидаем, что большинство иностранных банков выйдет из бизнеса в России в трехлетний период. Всего у нас в стране работает свыше 50 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Но капитал некоторых из них находится под контролем дружественных государств, в том числе Китая. Они, конечно, не будут закрываться", - рассказал Сухов.

Вторая группа - небольшие, которые принадлежат крупным компаниям или предприятиям. Например, те, которые занимаются обслуживанием платежного бизнеса. В нынешних условиях становится понятно, что трансакционный бизнес не может быть единственным источником доходов, нужно выходить на более прибыльные рынки - в кредитование. При низком капитале это удастся не всем, пояснил гендиректор АКРА.

Третья группа - кредитные организации, которые находятся внутри более крупных групп. Их владельцы - государство, частный бизнес - будут сокращать расходы. По словам Сухова, потенциал консолидации объективно гораздо больше тех нескольких игроков, которые вовлечены в него в последнее время.

Сухов также высказал мнение, что в 2023 году российские банки прийти к рекордной прибыли - порядка 2,5 трлн рублей. Вероятно, цифра побьет максимум 2021 года - тогда было 2,3 трлн.

"Банки активно наращивают кредитный портфель - по итогам года он вырастет на 15% по сектору. Ипотечный портфель также может увеличиться двузначными цифрами. При этом у игроков достаточное количество ликвидности. В конце прошлого года и начале нынешнего государство активно проводило расходы - из-за чего, кстати, сложился дефицит бюджета. На этой ресурсной базе кредитные организации зарабатывают, в том числе развивая кредитование", - сообщил гендиректор АКРА.

Кредитование, отметил он, также поддержит тот факт, что многие крупные заемщики-юрлица рефинансируют кредиты, полученные раннее на Западе, в российских банках.