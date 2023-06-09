Инфляция в России в мае составила 0,3%

Рост потребительских цен в мае составил 0,31% после повышения на 0,38% в апреле, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 2,5% после 2,3% месяцем ранее. Инфляция совпала с прогнозами аналитиков, ожидавших рост цен на уровне 0,3%

9 июня. FINMARKET.RU -в РФ в мае 2023 года составила 0,31% после инфляции в 0,38% в апреле, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе-мае потребительские цены выросли на 2,38%. В мае 2022 года инфляция составляла 0,12%, в январе-мае - 11,80%.

В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,51% после 2,31% в апреле.

Инфляция в РФ в мае совпала с ожиданиями аналитиков. Эксперты, опрошенные "Интерфаксом", ожидали инфляцию в прошлом месяце на уровне 0,3%. Аналитики прогнозировали ускорение годовой инфляции в мае примерно до 2,5%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2023 год несколько снизился и составляет 5,8% против 5,9% по опросу месяц назад. В 2024 году аналитики в среднем ожидают инфляцию на уровне 4,6% (4,8% по опросу месяц назад).

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%, на 2024 годы прогнозы ЦБ и Минэкономразвития равняются таргету в 4%.

Продовольственные товары в мае подешевели на 0,31%, за 5 месяцев - подорожали на 2,23%. Непродовольственные товары стали за прошедший месяц дороже на 0,34%, с начала года - на 0,76%. Услуги подорожали на 1,13%, за январь-май - на 4,71%.

Базовый индекс потребительских цен в мае составил 100,52%.

Рост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 19 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,5%) в Ненецком автономном округе в связи с удорожанием услуг - на 2,9%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,4%, в Санкт-Петербурге - на 0,3% (с начала года - прирост цен составил 2,5% и 2,4% соответственно).

Цены на плодоовощную продукцию в мае снизились на 3,80% после повышения на 1,61% в апреле. За январь-май плодовоовощная продукция подорожала на 16,22%. В годовом выражении цены снизились на 9,11%.

В мае значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции, отмечает Росстат. Так, снизились цены: на огурцы - на 37,4%, помидоры - на 26,1%, бананы - на 5,5%, зелень свежая - на 3,0%, грибы свежие - на 2,8%, апельсины - на 2,2%. Одновременно капуста белокочанная подорожала на 86,6%, морковь - на 21,4%, лимоны - на 11,4%, картофель - на 9,5%, лук репчатый - на 9,3%, свекла столовая - на 7,5%, чеснок - на 6,7%.

Среди прочих продовольственных товаров подешевели: яйца куриные - на 6,9%, крупа гречневая - на 3,3%, масло подсолнечное - на 1,9%, молоко стерилизованное и кофе натуральный растворимый - на 1,2%, крупы овсяные и перловые, молоко для детей - на 0,8%, молоко пастеризованное и какао - на 0,7%, консервы мясные для детского питания, сливки питьевые - на 0,6%, овсяные хлопья "Геркулес", йогурт - на 0,5%.

Кроме того подорожали: сахар-песок - на 6,0%, мясо кур - на 5,4%, баранина (кроме бескостного мяса) - на 4,7%, окорочка куриные - на 1,9%, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород и кальмары мороженые - на 1,0%, свинина бескостная и рыба мороженая неразделанная - на 0,9%, колбасы вареные, кулинарные изделия из птицы и кофе в организациях быстрого обслуживания - на 0,7%, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, конфеты шоколадные натуральные и с добавками, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,6%.

Тарифы на ЖКХ за май увеличились на 0,02%, с начала года - на 1,8%.

В мае среди услуг внутреннего туризма и отдыха увеличилась стоимость: поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым - на 24,7%, речных круизов - на 3,5%, проживания в гостиницах 1*-5*, мотелях и хостелах - от 1,5% до 3,3%, экскурсионных туров - на 2,9%, путевок в дома отдыха, пансионаты - на 2,5%, путевок в санатории - на 1,3%, билетов в музеи и выставки, а также автобусных экскурсий - на 0,7%. Одновременно снизилась стоимость билетов в кинотеатры - на 1,1%, театры - на 0,1%.

Среди услуг зарубежного туризма выросли цены: на поездки на отдых в Турцию - на 10,3%, Беларусь - на 6,1%, страны Закавказья - на 4,2%, отдельные страны Средней Азии - на 4,1%. В то же время снизились цены: на поездки в ОАЭ - на 8,1%, Египет - на 5,4%, отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 3,0%.

В группе услуг пассажирского транспорта увеличилась стоимость: проезда в различных вагонах в поездах дальнего следования - от 3,9% до 13,3%, авиаперелета экономическим классом - на 8,6%, проезда в такси и междугородном автобусе - на 0,6%, городском автобусе - на 0,4%, троллейбусе - на 0,3%, трамвае - на 0,2%, маршрутном такси - на 0,1%. Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте стал дороже на 0,1%. Стоимость аренды автомобиля выросла на 0,7%.

Среди медицинских услуг увеличились цены: на первичный консультативный прием у врача специалиста и услуги сиделок - на 1,1%, гастроскопию (ФГДС, ЭГДС), физиотерапевтическое лечение, лечение кариеса и лечебный массаж - на 0,4%, диагностику на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, удаление зуба под местным обезболиванием, изготовление съемного протеза - на 0,3%.

Среди бытовых услуг выросли цены: на ремонт, пошив одежды - на 0,8%, ремонт холодильников и замену элементов питания в наручных часах - на 0,7%, установку пластиковых окон, услуги фотоателье и организатора проведения торжеств - на 0,5%, мойку легкового автомобиля, стирку и глажение белья прямого, услуги бань и душевых, рытье могилы - на 0,4%, постановку набоек, химчистку мужского костюма, установку натяжных потолков, стрижку модельную в мужском и женском залах, маникюр, кремацию - на 0,3%.

Потребительские цены на бензин в России в мае 2023 года выросли относительно предыдущего месяца на 0,95% после того, как в апреле повысились на 0,05%, а в марте на 0,06%.

До этого в феврале потребительские цены на бензин снижались на 0,07%, в январе оставались стабильными, в декабре росли на 0,2%, в ноябре - на 0,1%, в октябре - на 0,02%, в сентябре - на 0,14%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года бензин в мае 2023 года подорожал на 1,4%.