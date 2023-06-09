Предприятия сохраняют зависимость от импортного оборудования

9 июня. FINMARKET.RU - Предприятия РФ сохраняют высокую зависимость от импортного оборудования, несмотря на декларируемую политику импортозамещения. Промышленности потребуется около 10 лет для сокращения доли иностранного оборудования и комплектующих. Полный отказ от иностранной техники возможен только для 10% промпредприятий, считают в Центре конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ), пишет "Независимая газета"

"Удалось заместить электронные блоки управления (занимают основную часть электронной архитектуры в автомобиле), частично заменены датчики, разъемы жгутовой продукции, жгутовая продукция", - заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Возможности для вытеснения импортной продукции существенно различаются по отраслям отечественной промышленности. Только у половины российских промышленных предприятий есть потенциал для самостоятельного выпуска импортозамещающей продукции, показывают опросы руководителей промпредприятий в 30 субъектах РФ. Выше других оценивают свой потенциал в выпуске импортозамещающей продукции производители лекарств и медпрепаравтов: каждый второй руководитель этой отрасли определяет возможности замены импорта как высокие и каждый третий - как средние. "В топе рейтинга (потенциала импортозамещения) находятся также производители машин и оборудования, не включенных в другие группировки (40%), производители электрического оборудования (35%), резиновых и пластмассовых изделий (34%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (33%), текстиля (32%), а также компьютеров, электронных и оптических изделий (30%)", - перечисляют в ВШЭ.

Оценки промышленности также свидетельствуют и о высокой потребности российских предприятий в новом отечественном оборудовании, не уступающем по качеству зарубежным аналогам. Так, девять из десяти опрошенных компаний заявляют о высокой и средней потребности в российском оборудовании, сопоставимым по качеству с зарубежным. Причем наибольшую потребность в новом конкурентоспособном отечественном оборудовании транслируют добывающие предприятия. "Это 85% организаций по добыче угля и 84% организаций, предоставляющих услуги в области добычи полезных ископаемых", - замечают исследователи.

Среди предприятий обрабатывающей промышленности наибольший спрос на замену импорта отмечен на предприятиях по производству текстильных изделий (61%), химических веществ и химических продуктов (56%), пищевых продуктов (55%) и одежды (54%), а также лекарственных средств и материалов (50%).

Впрочем, многие чиновники признают, что полноеневозможно и к этому даже не нужно стремиться. Так, глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что не считает политику импортозамещения в РФ неэффективной. "У нас никогда не было планов заместить импорт на 100% - я считаю, это просто неразумно и на сегодняшний день. Даже в сложившейся ситуации, когда западные страны отказываются поставлять свои агрегаты, комплектующие, материалы и сырье. Есть вторая половина мира, которая готова это делать", - рассуждал он. По словам чиновника, импортозаместить все в одночасье - это, во-первых, достаточно дорого, а во-вторых, такой подход не даст положительного экономического эффекта. Мантуров заявлял, что на 100% нужно импортозамещаться в отраслях, касающихся национальной безопасности.