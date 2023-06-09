Минимальную ставку для кредитов с условиями могут запретить

9 июня. FINMARKET.RU - Центробанк подготовил большой пакет поправок ко второму чтению закона о потребкредите. Изменения в большей степени относятся к полной стоимости кредита (ПСК), пишут "Известия" . Одна из важнейших новелл касается использования льготной минимальной ставки, которую банки предлагают при выполнении заемщиком каких-то условий. Например, обещают гарантированно выдать деньги под 4%, если человек переведет в эту организацию зарплатный проект или рефинансирует в нем кредиты, представит залог или дополнительные данные о своем финансовом положении.

Часто заемщики, получив средства под выгодный процент, забывают в прямом или переносном смысле о том, что должны исполнить условия. Естественно, что их настигает наказание в виде штрафных санкций, которые существенно удорожают. Причем это происходит, даже если ставка не меняется. Люди возмущаются, ссылаясь на то, что их не предупреждали о возможных последствиях.

Поправки в законопроект, принятый в первом чтении год назад, предусматривают решение этой проблемы — совет директоровбудет устанавливать долю заемщиков, которые не выполняют условия. Если она будет превышена каким-то банком, то регулятор может ввести для него запрет на использование минимальной ставки при расчете стоимости кредита.

"Если банк будет массово «неправильно» продавать кредиты, предлагая льготные ставки клиентам без ожиданий того, что они смогут выполнить условия для их получения, то банк будет обязан рассчитывать и раскрывать более высокую ПСК без учета льготной ставки", — сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора. Там пояснили, что ни банк, ни заемщик в случае оформления кредитов с условиями, конечно, не могут быть на 100% уверены, что клиент захочет или сможет выполнить их для получения льготной ставки.

"Либо банк заведомо допускает мисселинг. Например, заемщик не планирует приобретение имущества, которое по условиям договора может быть передано в залог", — уточнили в ЦБ.