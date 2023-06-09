Москва поднялась в рейтинге городов мира по стоимости проживания на 25-е место

9 июня. FINMARKET.RU - Впервые за последние пять лет Гонконг уступил первое место в рейтинге самых дорогих для проживания городов мира. Лидером по итогам 2022 года стал Нью-Йорк, где цены на товары и стоимость аренды росли более быстрыми темпами, чем в Гонконге. Такие данные приводятся в ежегодном рейтинге городов мира по стоимости проживания, составляемом американской консалтинговой компанией ECA International, пишет "Коммерсант"

Компания ECA International проводит исследование стоимости жизни в разных странах мира на протяжении 50 лет, а с 2005 года составляет ежегодныйгородов с учетом стоимости в них товаров, услуг и аренды жилья. В рейтинг этого года вошли 207 городов в 120 странах и территориях мира. В сравнении учитываются данные за год с марта 2022-го по март 2023 года.

В топ-10 самых дорогих для проживания городов мира наряду с Нью-Йорком вошел Сан-Франциско. Кроме них и Гонконга в топ-10 вошли Женева и Лондон, сохранившие с прошлого года 3-е и 4-е места соответственно, Сингапур, поднявшийся с 13-го на 5-е место, Цюрих (поднялся с 7-го на 6-е место), Тель-Авив (опустился с 6-го на 8-е), Сеул (поднялся с 10-го на 9-е) и Токио (опустился с 5-го на 10-е).

Что касается Москвы, то вместе с укреплением рубля российская столица переместилась с 62-й на 25-ю строчку. По той же причине Санкт-Петербург поднялся со 147-го на 116-е место.