В Госдуме подготовят новый законопроект об апартаментах

9 июня. FINMARKET.RU - Новыйоб апартаментах планируют подготовить депутаты Госдумы. В ныне существующем не прописан ряд важных моментов. В апартаментах живут миллионы людей, но сейчас они находятся в правовом вакууме, отметила зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Законопроект об апартаментах внесен в Госдуму более двух лет назад. Правительство поддержало его, но высказало ряд замечаний. За минувшие два года законопроект не дошел даже до первого чтения, пишет "Российская газета"

Однако тот законопроект касается апартаментов, которые будут построены в будущем, после его принятия, отмечает Разворотнева. В нем нет ни слова про помещения, которые уже построены. Также он не затрагивает вопросы оплаты коммунальных услуг, содержания общего имущества (например, за чей счет будет ремонтироваться лифт), какие налоги надо платить за участок, территорию, будет ли налоговый вычет.

Вряд липризнают жилыми помещениями, считает Разворотнева, но урегулировать порядок их содержания, капремонта, налогообложения, порядок регистрации в них необходимо. Сейчас зарегистрироваться в апартаментах нельзя, непонятно, кто там живет, и это как минимум небезопасно с точки зрения террористической угрозы. Может быть, статус апартаментов стоит определить как некую гостиницу для долгого проживания с кухней, считает депутат.

Апартаменты чаще всего строят в крупных мегаполисах. Однако, по данным NF Group, около двух тысяч лотов экспонируется и еще в 14 городах России.