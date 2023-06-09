Список трудноизвлекаемых запасов нефти расширят

9 июня. FINMARKET.RU - Межведомственная рабочая группа, созданная по инициативе Минприроды, предложила расширить критерии отнесения залежей углеводородов к трудноизвлекаемым запасам (ТРИЗ) в новом проекте классификатора. Об этом говорится в докладе Роснедр. С ним ознакомились "Ведомости"

Сейчас основнаянефти и газа идет из относительно простых для разработки отложений, когда углеводороды легко выкачиваются из пластов на поверхность. ТРИЗ, для разработки которых нужны специальные технологии, начали активно осваиваться в последние десятилетия по мере сокращения запасов более доступных углеводородов. К ТРИЗ сейчас относятся залежи баженовской, абалакской, хадумской и доманиковой свит (объединение горных пород), а также сверхвязкаявязкостью 10 000 мПа с и более в пластовых условиях и нефть в коллекторах проницаемостью не более 0,002 кв. мкм.

Сейчас компании-недропользователи могут получить лицензии на создание технологических полигонов (экспериментальных площадок) на абалакской, ачимовской, баженовской, доманиковой и хадумской свитах и запасах сверхвязкой нефти. Всего в России было выдано 10 таких лицензий: по две "Роснефти" и "Газпром нефти", одна "Татнефти" и еще пять "Ставропольнефтегазу".

Рабочая группа предложила расширить определение ТРИЗ по критерию фильтрационно-емкостных свойств до показателя проницаемости менее 0,004 кв. мкм. По физико-химическим свойствам к ТРИЗ предложили отнести залежи высоковязкой нефти от 200 до 10 000 мПа с в пластовых условиях.

Также рабочая группа предложила расширить перечень залежей, которые относятся к ТРИЗ по стратиграфическому признаку (особенностям породы). Компании могут получить право пользования этими залежами для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи ТРИЗ. В этот перечень предложили включить залежи доюрского комплекса пород и кумско-керистринской свиты.

Представитель Минприроды пояснил "Ведомостям", что новая классификация ТРИЗ необходима, чтобы систематизировать залежи углеводородов, разработка которых требует новых технологий для их рентабельной добычи. На основе классификатора министерство планирует расширить виды ТРИЗ, на которых компании могут создавать технологические полигоны. Это позволит компаниям получать лицензии на полигоны бесплатно с минимальными ежегодными платежами. "На данный момент совместно с Минфином и Минэнерго Минприроды обсуждает механизмы стимулирования разработки технологий на технологических полигонах ТРИЗ", - добавил представитель Минприроды.