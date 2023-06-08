В РФ могут запретить выбрасывать одежду в мусорные баки

8 июня. FINMARKET.RU - Вхотят запретить выбрасывать одежду в мусорные баки. Такую инициативу Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает с Минприроды и бизнесом. Вместо этого оператор считает нужным установить специальные боксы и фандоматы в рознице. Причем появиться они должны в тех торговых сетях, которые продают одежду и обувь. Об этом "Известиям" рассказали в Российском экологическом операторе. Такой сценарий позволит перерабатывать. Сейчас вещи и обувь попадают на полигоны, их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать, уточнили в РЭО.

Оператор предполагает, что такие контейнеры будут устанавливать некоммерческие организации - например, фонды по сбору и переработке одежды либо организации, которые помогают нуждающимся. Торговля лишь выделит место под них. В будущем подход может измениться: люди, сдающие вещи, смогут получать за это бонусы, например скидки в магазинах. РЭО делает ставку на систему поощрения, а не на наказания для нарушителей, уточнил оператор. Конкретных дат по переходу на такой режим пока нет.

Минприроды поддерживает размещение специальных контейнеров, но какое-либо ограничение для людей можно вводить только при условии их беспрепятственного доступа к инфраструктуре по сбору и переработке текстильных изделий.