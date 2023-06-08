Система оспаривания трансакций через СБП станет обязательной для банков

8 июня. FINMARKET.RU - С 30 июня система оспаривания трансакций через, которая почти 2 года работала в добровольном режиме, станет обязательной для банков. Это значит, что банк отправителя будет обязан принять претензию, а банк получателя - ее рассмотреть. Для переводов между гражданами она будет действовать только в случае неуспешной операции или мошенничества. Как пояснил источник "Коммерсанта" на платежном рынке, если при переводе средств отправитель ошибся в наборе номера получателя, то ему придется самостоятельно возвращать деньги.

При оплате же товаров и услуг процедура диспута может быть запущена, если товар или услуга не получены, оказались ненадлежащего качества или заказ отменен.

Нововведение обусловлено в том числе тем, что СБП становится все более популярным инструментом онлайн- и офлайн-оплаты покупок, число трансакций в СБП быстро растет и при возникновении спорных ситуаций необходим четкий регламент для их урегулирования, отметили в НСПК (операционно-платежный и клиринговый центр СБП).

Общий объем операций через СБП в 1-м квартале т.г. достиг 5,38 трлн руб., из которых 400 млрд руб. пришлось на оплату товаров и услуг (на 20% выше, чем в 4-м квартале 2022 г.).