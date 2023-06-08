Чукотка с июля может ограничить вывоз икры в ручной клади и багаже

8 июня. FINMARKET.RU - Чукотка с 1 июля может ограничитьикры в ручной клади и багаже до 10 кг на человека. Правительство поддержало законопроект, который предусматривает присоединение региона к эксперименту по ограничению вывоза деликатеса для личного потребления. Об этом говорится в официальном отзыве кабмина, пишут "Известия" . Старт запланирован на 1 июля, говорится в пояснительной записке к законопроекту.касаются непромышленного изготовления, то есть продажи икры лососевых без заводской упаковки и без маркировки.

Согласно отзыву правительства, существующие меры, направленные на пресечение браконьерства на территории округа, являются недостаточными. "Внедрение новых правовых норм позволит существенно снизить объемы незаконной добычи (вылова) лососевых видов рыб, сохранить ценный ресурс Чукотского автономного округа - стадо анадырской кеты", - говорится в отзыве кабмина.

В настоящий момент такие ограничения действуют только на Камчатке. Эксперимент там начался с 1 ноября 2022 года и завершится до 1 августа 2025 года.

Рассмотрение законопроекта в Госдуме может пройти в июне. Положительное заключение на него подготовлено правовым управлением нижней палаты: "Концептуальных замечаний правового характера на проект федерального закона не имеется".