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08 июня 2023 года 08:52
Правительство разрабатывает налоговые льготы для венчурных инвесторов
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Владимир Смирнов/ТАСС
8 июня. FINMARKET.RU - Правительство разрабатывает комплекс мер для налогового стимулирования российской венчурной отрасли. В соответствии с законопроектом, который сейчас обсуждается ведомствами и экспертами, компании, инвестирующие в венчурные фонды, смогут учитывать эти расходы с повышающим коэффициентом 1,5. Таким образом уменьшается база налога на прибыль. Аналогичный механизм сейчас действует в отношении финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель Минэкономразвития. Источник, знакомый с ходом обсуждения, пояснил, что инициатива была направлена Минфином в комиссию Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" для получения позиции от регионов. По словам представителя Минэкономразвития, на данный момент совместно с Минфином, Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) и экспертным сообществом идет обсуждение законопроекта. Участвует в разработке мер налогового стимулирования и Минцифры, сообщил "Ведомостям" представитель министерства. "Минцифры прорабатывает с заинтересованными ведомствами и организациями ряд инициатив по развитию венчурного финансирования. Среди них возможность учитывать инвестиции с повышающим коэффициентом при уплате налога на прибыль", - подтвердил он. По словам представителя Минцифры, льгота по налогу на прибыль - лишь одна из мер, которые рассматриваются в правительстве. Также обсуждаются упрощение процедуры оформления договоров инвесттоварищества, возможность участия в них физлиц, снятие избыточных требований, препятствующих продаже активов, а также оптимизация законодательно установленной пропорции привилегированных акций в АО и поощрение внедрения долгосрочных систем мотивации сотрудников на основе опционов. О стимулировании венчурного финансирования для развития IT-сектора говорил в начале июня премьер-министр Михаил Мишустин в ходе IT-конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде.
Опубликовано Финмаркет
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