Решетников: в России рост спроса обеспечивается предложением

8 июня. FINMARKET.RU - Восстановление потребительского спроса в РФ сопровождается ростом предложения как через внутреннее производство, так и через импорт, поэтому существенных рисков превышения текущего прогноза по инфляции в 2023 году в 5,3% нет, заявил вчера журналистам глава Минэкономразвития Максимв Сочи.

"Статистика свидетельствует о позитивных тенденциях (в экономике). Рост ВВП России в апреле составил 3,3% в годовом выражении, в том числе с учетом эффекта низкой базы. Экономика продолжает перестраиваться, восстанавливаются экспортоориентированные отрасли, продолжается рост в отраслях, ориентированных на внутренний рынок. Сохраняется инвестиционная активность, растут зарплаты и восстанавливается спрос", - описал он текущую ситуацию в экономике.

"При этом рост потребительского спроса сопровождается ростом предложения - как внутреннего производства, так и импорта. Поэтому в данный момент существенных рисков, чтовыйдет за наш прогноз, не видим", - ответил министр на вопрос, может ли рост спроса привести к значительному ускорению инфляции в РФ.

Министр также сообщил, что "все эти тренды учтем в рамках прогноза социально-экономического развития в сентябре 2023 года".

Аналитики ЦБ на прошлой неделе отмечали риски возможного перегрева экономики РФ из-за отставания предложения от растущего спроса.

"Если предложение не будет своевременно подстраиваться под расширение спроса, экономика может вступить в фазу перегрева", говорилось в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"В случае невозможности закрыть этот разрыв за счет увеличения импорта экономика войдет в фазу перегрева, когда на дальнейший рост спроса будут в большей мере реагировать цены и гораздо в меньшей степени - производство", - предупреждали аналитики ЦБ.

Росстат вчера сообщил, что недельная инфляция в РФ с 30 мая по 5 июня составила 0,21% после 0,08% с 23 по 29 мая, 0,04% с 16 по 22 мая.

Годовая инфляция в РФ, по оценке Минэкономразвития, на 5 июня ускорилась до 2,68% с 2,41% на 29 мая. "Ускорение инфляции год к году обусловлено коррекцией цен "вниз" в июне 2022 года (в июне 2022 года была зафиксирована дефляция на 0,35% м/м) после значительного удорожания в марте-апреле 2022 года", - говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2023 году составляет 5,8%.