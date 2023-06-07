Предприятия получили сертификат "Сделано в России" на 600 видов продукции

7 июня. FINMARKET.RU - Российские предприятия получили"Сделано в России" более чем на 600 видов продукции, заявила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина на заседании Координационного совета по поддержке экспорта. "Мы видим большой интерес бизнеса к нашей системе добровольной сертификации и программе продвижения "Сделано в России". Ее участниками могут стать производители любой несырьевой продукции", - сказала Никишина.

Главное условие - компания должна производить или поставлять продукцию с повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами: органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность и надежность, пишет "Российская газета" . По словам главы РЭЦ, для бизнеса это не только способ подтвердить качество продукта, но и поддержка в продвижении на приоритетных рынках под "зонтиком" "Сделано в России". В том числе это специальные рекламные кампании, брендирование профиля товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ, маркетинговые активности, в том числе в социальных и в торговых сетях.

По словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, около 92% участников опроса, проведенного организацией, считают, что необходимо продолжать реализацию программ и наиболее востребованных мер поддержки экспортной активности. 96% респондентов считают нужным выделение дополнительных ресурсов, в том числе для содействия выходу компаний на новые рынки.