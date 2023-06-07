Число активных платежных карт в 1-м квартале сократилось

7 июня. FINMARKET.RU - По итогам января-марта количество эмитированных российскими банками карт впервые превысило 400 млн штук. Эти данные ЦБ раскрыл в статистическом бюллетене, пишет "Коммерсант"

Несмотря на рост числа эмитированных карт, количество используемых платежных карт (по которым в течение квартала проводились операции) сократилось на 7,39 млн с начала года, до 245,3 млн штук. В предыдущий раз количество карт в пользовании сокращалось во втором квартале 2020 года (на фоне введенного карантина из-за пандемии коронавируса).

Нынешнее сокращение числа активных карт, скорее всего, обусловлено тем, что многие ранее бралиплатежной системы "Мир" в режиме "попробовать" и "про запас", опасаясь неработоспособности карт международных платежных систем, предполагает глава правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров.

Кроме того, по мнению эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, негативная динамика могла возникнуть из-за окончания действия или приостановки операций определенного вида карт - платежных продуктов, которые использовались банками в рамках их стратегии или обслуживании нужд их корпоративных клиентов.