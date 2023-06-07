В РФ растет число курьеров и спрос на них

7 июня. FINMARKET.RU - В России стремительно растет количество курьеров, нона них растет еще быстрее. В 2021 г. в сфере доставок работало 830 000 человек, в 2023 г. - уже более 1 млн человек. Такие данные приводит в исследовании Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) со ссылкой на статистику нескольких игроков рынка, в том числе "Авито", "Самокат" и "Зарплата.ру". По оценке авторов исследования, каждый шестой россиянин имел опыт работы курьером, пишут "Ведомости"

Во всех видах доставки, включая услуги по перевозке грузов и доставку в пункты выдачи заказов, количество курьеров превысило 1 млн человек, говорит главный аналитик РАЭК Мария Сайкина. На 2-й квартал 2023 г. в сфере курьерской доставки занято около 1,2 млн человек, отмечает гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. Но точное количество курьеров назвать сложно, поскольку для многих россиян доставка - не основной вид деятельности, а подработка. Так, по данным РАЭК, 38% курьеров совмещают работу с учебой, 16% - с другой работой.

Рост спроса на курьеров начался в 2020 г. в связи с пандемией COVID-19. В 2020 г. прогнозировалось, что к 2024 г. почти 450 000 человек будет занято в России в качестве курьеров, говорится в исследовании РАЭК. Но в 2022 г. востребованность доставщиков превысила ожидания.

В 2022 г. количество вакансий курьеров в России выросло на 113% по отношению к 2021 г. и составило 300 000. С января по май 2023 г. число вакансий для курьеров оказалось на треть (33%) выше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в hh.ru по запросу "Ведомостей".

Рост зарплат косвенно говорит об увеличении спроса на курьеров, подтверждает тенденцию руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова. По данным Superjob на июнь 2023 г., средняя зарплата пешего курьера или курьера на велосипеде/самокате в Москве увеличилась на 9% до 60 000 руб. в месяц (максимальная зарплата может достигать 100 000 руб. при большом числе доставок). Средняя зарплата водителя-курьера выросла на 6% за год до 90 000 руб. в месяц, причем максимальный заработок может быть 170 000 руб. в месяц.