Квоту на "российской полке" получат белорусские бренды

7 июня. FINMARKET.RU - Квоту на "российской полке", помимо отечественных товаров, получат белорусские бренды, локализованные в РФ. Об этом говорится в новом варианте законопроекта депутата Татьяны Буцкой, работу над которым курирует Минпромторг. Новый документ предполагает, что к отечественным товарам относятся белорусские бренды, которые граждане этой страны изготовили на территории РФ, пишут "Известия" . Тогда как международные торговые марки, локализовавшие свое производство в стране, по-прежнему находятся за рамками этого определения. Буцкая коротко пояснила изданию, почему в контур отечественных товаров включили продукцию ближайшего соседа: "Белоруссия - союзное государство".

Предполагается, что нормы о "российской полке" вступят в силу 1 марта 2024 года. С этого момента квоту получат непродуктовые категории: бытовая химия, одежда, косметика и другие. А уже на втором этапе регулирование могут распространить и на продукты питания, следует из пояснительной записки.

В пояснительной записке автор отметила, что "российская полка" сделает отечественныеболее конкурентоспособными, а также подстегнет развитие локальной промышленности. Минпромторг курирует разработку проекта, это же ведомство позже определит квоту для каждой категории.

Ранее в Минпромторге "Известиям" поясняли, почему в РФ необходим законопроект о квотировании полки. Дело в том, что сейчас иностранные и отечественные производители имеют одинаковые возможности на рынке, хотя международные имена более сильные с точки зрения продвижения. Поэтому они обошли наши торговые марки и доминируют на полке. В министерстве уверяли, что речь не идет о равной конкуренции - сильный сразу побеждает слабого, ведь изначально возможности неодинаковые. "Российская полка" как раз сблизит позиции изготовителей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что без равных возможностей сбыта российские производители в массе своей никогда не смогут снизить цену, повысить качество и стать по-настоящему конкурентоспособными на внутреннем и мировом рынке. Тогда как "обязанность государства сейчас - дать российским производителям эти равные возможности сбыта с иностранной продукцией", говорится в документе.